Наплыв беженцев на границу с Финляндией — это дело рук ФСБ, — расследование

Сирийский беженец пересекает границу с Финляндией. Фото: The Insider

Российская федеральная служба безопасности организует перенаправление потока мигрантов, желающих попасть в ЕС, с границы Беларуси на границу России и Финляндии. При этом силовики ФСБ лично встречают мигрантов в российских аэропортах.

Об этом говорится в расследовании The Insider.

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Как объяснил изданию на правах анонимности один из контрабандистов, возивший беженцев на польско-белорусскую границу, в начале ноября на него вышли офицеры ФСБ, и рассказали, что теперь Россия организует пропуск мигрантов. Он довозил людей только до российской границы, после чего российские пограничники давали беженцам велосипеды для пересечения границы с Финляндией.

В то же время, второй контрабандист заявил, что отслеживание трафика мигрантов наступает с момента их прилета в Россию. В самом аэропорту их встречает "полковник", который "помогает пройти границу".

Издание отмечает, что на фоне закрытой финской границы с Россией, контрабандисты и дилеры снова стали предлагать всем беженцам отправиться в Беларусь, где они высадят мигрантов в лесу у границы с Польшей, и покажут приблизительное направление, по которому нужно будет идти десятки километров, чтобы "не попасться польским пограничникам".

Один из примеров переписки беженца с дилером-контрабандистом. Источник: The Insider

Напомним, ранее в Финляндии арестовали российского неонациста и полевого командира боевиков сепаратистской ДШРГ "Русич" Яна Петровского. В то же время президент России Владимир Путин пригрозил усилить военное присутствие у финской границы из-за решения Финляндии вступить в НАТО.