Наплив біженців на кордон з Фінляндією — це діло рук ФСБ, — розслідування

Сирійський біженець перетинає кордон з Фінляндією. Фото: The Insider

Російська федеральна служба безпеки організовує перенаправлення потоку мігрантів, які хочуть потрапити в ЄС, з кордону Білорусі на кордон Росії та Фінляндії. При цьому силовики ФСБ особисто зустрічають мігрантів в російських аеропортах.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

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Як пояснив виданню на правах анонімності один з контрабандистів, який возив біженців на польсько-білоруський кордон, на початку листопада на нього вийшли офіцери ФСБ, та розповіли, що тепер Росія організовує пропуск мігрантів. Він довозив людей лише до російського кордону, після чого російські прикордонники давали біженцям велосипеди для перетину кордону з Фінляндією.

Водночас другий контрабандист заявив, що відстеження трафіку мігрантів настає з моменту їх прильоту до Росії. В самому аеропорту їх зустрічає "полковник", який "допомагає пройти кордон".

Видання зазначає, що на тлі закритого фінського кордону з Росією, контрабандисти та дилери знову стали пропонувати всім біженцям вирушити в Білорусь, де вони висадять мігрантів у лісі біля кордону з Польщею, та покажуть приблизний напрямок, яким треба буде йти десятки кілометрів, аби "не потрапити польським прикордонникам".

Один з прикладів листування біженця з ділером-контрабандистом. Джерело: The Insider

Нагадаємо, що раніше у Фінляндії заарештували російського неонациста та польового командира бойовиків сепаратистської ДШРГ "Русич" Яна Петровського. Водночас президент Росії Володимир Путін пригрозив посилити військову присутність біля фінського кордону через рішення Фінляндії вступити в НАТО.