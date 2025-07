Рон Марк в Киеве — как новозеландский ветеран поддерживает Украину

Экс-министр обороны Новой Зеландии Рон Марк (слева). Фото: Министерство обороны Новой Зеландии

Бывший министр обороны Новой Зеландии Рон Марк, ныне мэр города Картертон, несмотря на правительственный запрет, лично приехал в Украину, чтобы поддержать народ, который противостоит нападению России. Его поездка не была официальной — на этот раз Марк действовал по собственной инициативе, за свой счет и с четким убеждением: надо быть рядом с Украиной в трудные времена.

Об этом пишет Kyiv Post.

Этим летом Рон Марк снова посетил Украину. В частности, он оказался в Киеве именно в момент массированной атаки дронами. В начале полномасштабного вторжения он присоединился к гуманитарной миссии, помогал эвакуировать гражданских, разгружал гуманитарные грузы, ночевал в церквях и молился вместе с украинцами.

В 2022 году Марк присоединился к проекту Humanity Ukraine NZ, который организовал пастор Овен Помана. Они пытались найти автобусы для эвакуации людей из Мариуполя, однако из-за нехватки транспорта и бюрократических преград сделать это не удалось. Это стало переломным моментом — он решил лично приехать в Украину и оставаться рядом с теми, кто нуждается в помощи.

По словам Марка, самым большим потрясением для него было полное отсутствие международных организаций в зоне боевых действий — ООН, Красного Креста или других миссий, которые работали только за пределами Украины.

Рон Марк активно освещает ситуацию в Украине для Новой Зеландии

После первой поездки он начал активно коммуницировать с новозеландскими медиа, чтобы донести реальную ситуацию о войне в Украине. В июле того же года он вернулся в Украину как посол благотворительной организации GCS, подписал меморандум о сотрудничестве с украинскими чиновниками и встречался с военными.

Марк стал неформальным связным для новозеландцев, которые решили поддержать Украину.

"Некоторых я встретил здесь, в Украине. Других мне передали родители, которые не знали, к кому обращаться. Кто-то сам позвонил. Некоторых мы просто находили на фронте. Большинство влюбляются в Украину. Для многих это поездка в один конец. Его поддержка неофициальная, но жизненно важная, звонки, переписки, видеосвязь, моральная поддержка. Обычно с часу до трех ночи, три-четыре раза в неделю, я принимаю звонки от солдат. Просто говорим, смеемся, иногда плачем", — рассказал Рон Марк.

Рон Марк посвятил нынешний визит в Украину

В июне 2025 года он снова взял отпуск, чтобы посетить Украину, но уже не как представитель GCS, а как друг. Он побывал в реабилитационном центре Way to Health в Днепре, встретился с командой Superhumans Ukraine, врачами-добровольцами из Новой Зеландии и молодежью из New Generation Church, которая помогает на фронте и пережила потери.

Напомним, в июне Новая Зеландия объявила о передаче военного пакета помощи на 9,5 млн долларов США.

В конце июня президент Владимир Зеленский рассказал о чем он говорил с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.