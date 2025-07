Рон Марк у Києві — як новозеландський ветеран підтримує Україну

Ексміністр оборони Нової Зеландії Рон Марк (ліворуч). Фото: Міністерство оборони Нової Зеландія

Колишній міністр оборони Нової Зеландії Рон Марк, нині мер міста Картертон, попри урядову заборону, особисто приїхав до України, щоб підтримати народ, який протистоїть нападу Росії. Його поїздка не була офіційною — цього разу Марк діяв за власною ініціативою, власним коштом і з чітким переконанням: треба бути поруч з Україною у найважчі часи.

Про це пише Kyiv Post.

Цього літа Рон Марк знову відвідав Україну. Зокрема, він опинився в Києві саме в момент масованої атаки дронами. На початку повномасштабного вторгнення він долучився до гуманітарної місії, допомагав евакуйовувати цивільних, розвантажував гуманітарні вантажі, ночував у церквах та молився разом з українцями.

У 2022 році Марк приєднався до проєкту Humanity Ukraine NZ, який організував пастор Овен Помана. Вони намагалися знайти автобуси для евакуації людей із Маріуполя, однак через брак транспорту і бюрократичні перепони зробити це не вдалося. Це стало переломним моментом — він вирішив особисто приїхати в Україну і залишатися поруч із тими, хто потребує допомоги.

За словами Марка, найбільшим потрясінням для нього була повна відсутність міжнародних організацій в зоні бойових дій — ООН, Червоного Хреста чи інших місій, які працювали лише за межами України.

Рон Марк активно висвітлює ситуацію в Україні для Нової Зеландії

Після першої поїздки він почав активно комунікувати з новозеландськими медіа, щоб донести реальну ситуацію про війну в Україні. У липні того ж року він повернувся до України як посол благодійної організації GCS, підписав меморандум про співпрацю з українськими посадовцями та зустрічався з військовими.

Марк став неформальним зв’язковим для новозеландців, які вирішили підтримати Україну.

"Деяких я зустрів тут, в Україні. Інших мені передали батьки, які не знали, до кого звертатися. Хтось сам подзвонив. Декого ми просто знаходили на фронті. Більшість закохуються в Україну. Для багатьох це поїздка в один кінець. Його підтримка неофіційна, але життєво важлива, дзвінки, переписки, відеозв’язок, моральна підтримка. Зазвичай з першої до третьої ночі, три-чотири рази на тиждень, я приймаю дзвінки від солдатів. Просто говоримо, сміємося, іноді плачемо", — розповів Рон Марк.

Рон Марк присвятив цьогорічний візит в Україну

У червні 2025 року він знову взяв відпустку, щоб відвідати Україну, але вже не як представник GCS, а як друг. Він побував у реабілітаційному центрі Way to Health у Дніпрі, зустрівся з командою Superhumans Ukraine, лікарями-добровольцями з Нової Зеландії та молоддю з New Generation Church, яка допомагає на фронті і пережила втрати.

Нагадаємо, у червні Нова Зеландія оголосила про передачу військового пакета допомоги на 9,5 млн доларів США.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський розповів, про що він говорив із прем'єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.