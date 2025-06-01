В ЦПД прокомментировали разрушение сразу двух мостов в России

Обвал моста в России. Фото: росСМИ

В ночь на 1 июня в двух областях России почти одновременно обвалились мосты. В Центре противодействия дезинформации отметили, что эти события происходят за два дня до переговоров в Стамбуле о прекращении огня.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, 1 июня.

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Руководитель ЦПИ напомнил, что этой ночью в Брянской области разрушился мост во время прохождения пассажирского поезда "Климово — Москва", есть погибшие. Официальная причина — "незаконное вмешательство в деятельность транспорта".

Почти одновременно произошел еще один обвал моста в Курской области. Там с рельсов сошел грузовой локомотив.

Руководитель ЦПД отметил, что эти события происходят за два дня до переговоров в Стамбуле о прекращении огня. При этом Москва до сих пор не передала ни одного меморандума с предложениями и направляет туда делегацию без полномочий.

Последствия падения моста с поездом в РФ. Фото: росСМИ

"Создается впечатление, что Кремль готовит почву для срыва переговоров — с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе. Опять появляется соблазн показать нас "страной-террористом", чтобы избежать диалога и продолжить летнее наступление, которое уже началось на Сумщине, в Запорожской области, продолжается на Востоке", — объяснил Коваленко.

А также отметил, что Россия не впервые использует "подрывы под чужим флагом". Следовательно, он напомнил, что в 1999 году теракты в Рязани стали стартовой площадкой для Путина.

"Вероятно, к старой тактике возвращаются снова — на этот раз не для внутренней мобилизации, а для международной манипуляции. Украина не имеет никакого мотива срывать Стамбульский саммит. Наоборот, Украина давно согласилась на прекращение огня. Поэтому рельсовая война в стиле Второй мировой — это аргумент для российской пропаганды, а не инструмент нашей политики", — резюмировал руководитель ЦПИ.

Скриншот сообщения руководителя ЦПД/Telegram

Ранее мы информировали, что в ночь на 1 июня в Брянской области РФ обрушился автомобильный мост.

В то же время той же ночью в Курской области обвалилась железнодорожная переправа вместе с локомотивом.