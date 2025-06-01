У ЦПД прокоментували руйнування відразу двох мостів у Росії

Обвал моста у Росії. Фото: росЗМІ

У ніч на 1 червня у двох областях Росії майже одночасно обвалилися мости. У Центрі протидії дезінформації зауважили, що ці події відбуваються за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram у неділю, 1 червня.

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Керівник ЦПД нагадав, що цієї ночі в Брянській області зруйнувався міст під час проходження пасажирського поїзда "Климове — Москва", є загиблі. Офіційна причина — "незаконне втручання в діяльність транспорту".

Майже одночасно відбувся ще один обвал мосту в Курській області. Там з рейок зійшов вантажний локомотив.

Керівник ЦПД зазначив, що ці події відбуваються за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню. При цьому Москва досі не передала жодного меморандуму з пропозиціями й направляє туди делегацію без повноважень.



Наслідки падіння мосту з поїздом в РФ. Фото: росЗМІ

"Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин — з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас "країною-терористом", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході", — пояснив Коваленко.

А також наголосив, що Росія не вперше використовує "підриви під чужим прапором". Відтак, він нагадав, що у 1999 році теракти в Рязані стали стартовим майданчиком для Путіна.

"Імовірно, до старої тактики повертаються знову — цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції. Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт. Навпаки, Україна давно погодилась на припинення вогню. Тому рельсова війна в стилі Другої світової — це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики", — резюмував керівник ЦПД.

Скриншот повідомлення керівника ЦПД/Telegram

Раніше ми інформували, що у ніч на 1 червня у Брянській області РФ обвалився автомобільний міст.

Водночас тієї ж ночі у Курській області обвалилася залізнична переправа разом із локомотивом.