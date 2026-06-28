Россия атаковала Запорожье: погибшие, раненые и разрушения

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате российского обстрела Запорожья число раненых возросло до 15 человек. Также под завалами частного дома обнаружили фрагменты человеческого тела, двое человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и МВД, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по Запорожью

По данным полиции, по состоянию на 14:45 число раненых в городе возросло до 15 человек. В результате аварийно-поисковых работ под завалами частного дома обнаружены фрагменты человеческого тела.

На данный момент двое граждан числятся пропавшими без вести. Спасательные и поисковые работы продолжаются, правоохранители устанавливают судьбы пропавших.

Спасатели ГСЧС в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Местные жители. Фото: Национальная полиция Украины

Данные МВД о погибших и пострадавших

В МВД уточнили, что в результате авиаударов по Запорожью погиб один человек, ещё 14 получили ранения. Среди пострадавших — двое детей, восемь женщин и четверо мужчин. Спасатели извлекли из-под завалов женщину и ребёнка.

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По предварительным данным, под завалами может находиться ещё один человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы, информация уточняется.

Информация о количестве пострадавших. Фото: МВД Украины/Telegram

Удары по Днепропетровской области

Отдельно в Национальной полиции сообщили о последствиях российских атак в Днепропетровской области.

В Подгородненской общине Днепровского района в результате удара возник пожар на автозаправочной станции, пострадал 61-летний мужчина.

В Самаровском районе после атаки дронами возникли пожары на двух АЗС, повреждены автомобили. Ранение получила 41-летняя женщина, она госпитализирована.

Также в Никопольском районе российские войска наносили удары артиллерией, FPV-дронами и сбрасывали боеприпасы с БПЛА. В результате атаки погиб 33-летний мужчина, еще один 21-летний мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Последствия атаки в Днепропетровской области. Фото: Национальная полиция Украины

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 26 июня, российские войска нанесли удары по Запорожью и области. В регионе раздались мощные взрывы. В результате атаки ранения получили как минимум шесть человек.

Ранее Новини.LIVE информировали, что поздно вечером в пятницу, 26 июня, российские войска обстреляли Запорожье. В результате атаки был поврежден жилой дом, двое человек получили ранения.