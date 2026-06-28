Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нападение на Запорожье: 15 раненых, есть погибшие

Нападение на Запорожье: 15 раненых, есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 16:02
Россия атаковала Запорожье: погибшие, раненые и разрушения
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате российского обстрела Запорожья число раненых возросло до 15 человек. Также под завалами частного дома обнаружили фрагменты человеческого тела, двое человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и МВД, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по Запорожью

По данным полиции, по состоянию на 14:45 число раненых в городе возросло до 15 человек. В результате аварийно-поисковых работ под завалами частного дома обнаружены фрагменты человеческого тела.

На данный момент двое граждан числятся пропавшими без вести. Спасательные и поисковые работы продолжаются, правоохранители устанавливают судьбы пропавших.

Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі - фото 1
Спасатели ГСЧС в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья
Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі - фото 2
Местные жители. Фото: Национальная полиция Украины

Данные МВД о погибших и пострадавших

В МВД уточнили, что в результате авиаударов по Запорожью погиб один человек, ещё 14 получили ранения. Среди пострадавших — двое детей, восемь женщин и четверо мужчин. Спасатели извлекли из-под завалов женщину и ребёнка.

Читайте также:

По предварительным данным, под завалами может находиться ещё один человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы, информация уточняется.

Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі - фото 3
Информация о количестве пострадавших. Фото: МВД Украины/Telegram

Удары по Днепропетровской области

Отдельно в Национальной полиции сообщили о последствиях российских атак в Днепропетровской области.

В Подгородненской общине Днепровского района в результате удара возник пожар на автозаправочной станции, пострадал 61-летний мужчина.

В Самаровском районе после атаки дронами возникли пожары на двух АЗС, повреждены автомобили. Ранение получила 41-летняя женщина, она госпитализирована.

Также в Никопольском районе российские войска наносили удары артиллерией, FPV-дронами и сбрасывали боеприпасы с БПЛА. В результате атаки погиб 33-летний мужчина, еще один 21-летний мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі - фото 4
Последствия атаки в Днепропетровской области. Фото: Национальная полиция Украины

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 26 июня, российские войска нанесли удары по Запорожью и области. В регионе раздались мощные взрывы. В результате атаки ранения получили как минимум шесть человек.

Ранее Новини.LIVE информировали, что поздно вечером в пятницу, 26 июня, российские войска обстреляли Запорожье. В результате атаки был поврежден жилой дом, двое человек получили ранения.

Запорожье Днепропетровская область атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации