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Головна Новини дня Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі

Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 16:02
Росія атакувала Запоріжжя: загиблі, поранені та руйнування
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 15 людей. Також під завалами приватного будинку виявили фрагменти людського тіла, двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в Національній поліції України та МВС, передає Новини.LIVE.

Наслідки удару по Запоріжжю

За даними поліції, станом на 14:45 кількість поранених у місті зросла до 15 осіб. Унаслідок аварійно-пошукових робіт під завалами приватного будинку виявлено фрагменти людського тіла.

Наразі двоє громадян вважаються безвісти зниклими. Рятувальні та пошукові роботи тривають, правоохоронці встановлюють долі зниклих.

Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі - фото 1
Рятувальники ДСНС в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі - фото 2
Місцеві жителі. Фото: Національна поліція України

Дані МВС про загиблих і постраждалих

У МВС уточнили, що внаслідок авіаційних ударів по Запоріжжю загинула одна людина, ще 14 отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей, вісім жінок та четверо чоловіків. Рятувальники дістали з-під завалів жінку та дитину.

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За попередніми даними, під завалами може перебувати ще одна людина. Тривають аварійно-рятувальні роботи, інформація уточнюється.

Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі - фото 3
Інформація про кількість постраждалих. Фото: МВС України/Telegram

Удари по Дніпропетровщині

Окремо в Національній поліції повідомили про наслідки російських атак на Дніпропетровщині.

У Підгородненській громаді Дніпровського району внаслідок удару виникла пожежа на автозаправній станції, постраждав 61-річний чоловік.

У Самарівському районі після атаки дронами виникли пожежі на двох АЗС, пошкоджено автомобілі. Поранень зазнала 41-річна жінка, її госпіталізовано.

Також у Нікопольському районі російські війська били артилерією, FPV-дронами та скидали боєприпаси з БпЛА. Внаслідок атаки загинув 33-річний чоловік, ще один 21-річний чоловік отримав тяжкі поранення та був госпіталізований.

Атака на Запоріжжя: 15 поранених, є загиблі - фото 4
Наслідки атаки по Дніпропетровщині. Фото: Національна поліція України

Новини.LIVE повідомляли, що у п’ятницю, 26 червня, російські війська завдали ударів по Запоріжжю та області. У регіоні пролунали потужні вибухи. Унаслідок атаки щонайменше шестеро людей зазнали поранень.

Раніше Новини.LIVE інформували, що пізно ввечері в п’ятницю, 26 червня, російські війська обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, двоє людей дістали поранення.

Запоріжжя Дніпропетровська область атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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