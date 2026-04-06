Нападение на судью в Днепре: трое мужчин получили подозрение

Задержание подозреваемого. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Днепре сообщили о подозрении трем мужчинам, которые причастны к нападению на судью. Они силой пытались затащить женщину в машину и ударили ее по голове. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Офисе Генерального прокурора.

Нападение на судью в Днепре

Правоохранители рассказали, что 13 марта около 17:00 трое мужчин в балаклавах напали на судью районного суда в Днепре, когда она подходила к своему дому.

"Нападавшие пытались силой затянуть ее в автомобиль и ударили женщину головой о дверцу авто. В результате нападения потерпевшая получила телесные повреждения, в частности сотрясение головного мозга и получила кровопотерю", — говорится в сообщении.

По данным следствия, действия нападавших заметил мужчина и прибежал на помощь. Однако они покинули место преступления. Среди подозреваемых — двое жителей Каменского и один житель Кропивницкого.

Отмечается, что правоохранители провили 38 санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых и других лиц на территории Днепропетровской области и города Кропивницкого, которые могут быть причастны к совершению преступления. Во время обысков изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, денежные средства, номерные знаки, автомобили и оружие.

Гранату, которую нашли правоохранители. Фото: Прокуратура Украины

Оружие, которое нашли во время обысков. Фото: Прокуратура Украины

Найденное оружие во время обысков. Фото: Прокуратура Украины

В результате трем мужчинам сообщили о подозрении по фактам покушения на похищение человека, совершенного по предварительному сговору группой лиц, а также умышленного причинения судье легких телесных повреждений в связи с ее профессиональной деятельностью(ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 УК Украины).

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других возможных участников нападения.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее должностных лиц СБУ задержали по подозрениям во взяточничестве. Они организовали масштабную схему вымогательства денег у местных предпринимателей, которые занимаются добычей янтаря.

Также мы писали, что Генпрокуратура открыла против нардепа Марьяны Безуглой дело о госизмене. Следствие проверяет, могли ли публичные заявления депутата навредить украинским военным.