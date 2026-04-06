Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Напад на суддю в Дніпрі: троє чоловіків отримали підозру

Напад на суддю в Дніпрі: троє чоловіків отримали підозру

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 13:07
Затримання підозрюваного. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Дніпрі повідомили про підозру трьом чоловікам, які причетні до нападу на суддю. Вони силоміць намагалися затягнути жінку в автівку та вдарили її по голові. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу — тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Офісі Генерального прокурора. 

Напад на суддю у Дніпрі

Правоохоронці розповіли, що 13 березня близько 17:00 троє чоловіків у балаклавах напали на суддю районного суду в Дніпрі, коли вона підходила до свого будинку. 

"Нападники намагалися силоміць затягнути її до автомобіля та вдарили жінку головою об дверцята авто. Унаслідок нападу потерпіла отримала тілесні ушкодження, зокрема струс головного мозку та зазнала крововтрати", — йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, дії нападників помітив чоловік і прибіг на допомогу. Однак вони залишили місце злочину. Серед підозрюваних — двоє мешканців Кам'янського та один житель Кропивницького.

Читайте також:

Зазначається, що правоохоронці провили 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших осіб на території Дніпропетровської області та міста Кропивницького, які можуть бути причетні до вчинення злочину. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, грошові кошти, номерні знаки, автомобілі та зброю.

Гранату, яку знайшли правоохоронці. Фото: Прокуратура України
Зброя, яку знайшли під час обшуків. Фото: Прокуратура України
Знайдена зброя під час обшуків. Фото: Прокуратура України

В результаті трьом чоловікам повідомили про підозру за фактами замаху на викрадення людини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також умисного заподіяння судді легких тілесних ушкоджень у зв'язку з її професійною діяльністю (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 КК України).

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників нападу.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше посадовців СБУ затримали за підозрами у хабарництві. Вони організували масштабну схему вимагання грошей у місцевих підприємців, які займаються видобутком бурштину. 

Також ми писали, що Генпрокуратура відкрила проти нардепки Мар'яни Безуглої справу про держзраду. Слідство перевіряє, чи могли публічні заяви депутатки нашкодити українським військовим. 

Дніпро замах підозра
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації