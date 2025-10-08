Видео
Главная Новости дня Нападение на мэра в Германии — стали известны новые детали

Нападение на мэра в Германии — стали известны новые детали

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 14:55
Приемный сын стал главным подозреваемым в деле мэра Хердека
Полиция Германии и задержанный подросток. Фото: Remix News &amp; Views / X

В Германии продолжается расследование жестокого нападения на новоизбранного мэра города Хердек Ирис (Айрис) Шальцер, которую нашли в квартире с ножевыми ранениями. Главным подозреваемым по делу стал ее 15-летний приемный сын, который сначала заявлял, что нападение произошло на улице.

Об этом сообщил местный телеканал WDR.

Читайте также:

Подозрение падает на сына

Ирис Шальцер нашли тяжело раненной в ее доме в Рурской области и доставили в больницу в Бохуме спасательным вертолетом, где она находится в критическом состоянии в больнице. Полиция сосредоточила внимание на ее приемном сыне — согласно WDR, в прошлом в доме Ирис Штальцер уже проводились полицейские операции.

Следователи сообщили, что есть начальные признаки того, что нападение произошло внутри дома, а не на улице, как утверждал парень. Известно, что в момент инцидента в доме находились также приемная дочь и сам подросток, которые вызвали полицию.

"У нас есть предварительные признаки того, что преступление произошло в доме", — сообщил WDR представитель полиции Тино Шефер.

Соседка потерпевшей подтвердила, что за полчаса до прибытия спасателей слышала громкую ссору между женщиной и сыном. По ее словам, конфликты в семье случались и раньше, в частности летом был зафиксирован случай домашнего насилия, когда 17-летняя приемная дочь угрожала матери ножом. Сейчас обоих детей допрашивает полиция, чтобы выяснить детали трагедии.

Основное внимание следствия пока сосредоточено на усыновленном сыне потерпевшей. Сегодня судья должен принять решение о дальнейших действиях в отношении подростка. Сообщается, что ранее он имел проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, что в немецком городе Хердеке полиция задержала 15-летнего приемного сына новоизбранного мэра Айрис Штальцер, которую нашли в квартире с многочисленными ножевыми ранениями.

Ранее мы также информировали, что 3 октября утром в Кропивницком 47-летний мужчина во время проверки военно-учетных документов напал с ножом на полицейского, нанеся ему ранение в предплечье.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
