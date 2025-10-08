Відео
Україна
Напад на новообраного мера у Німеччині — стали відомі нові деталі

Напад на новообраного мера у Німеччині — стали відомі нові деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 14:55
Прийомний син став головним підозрюваним у справі мера Хердека
Поліція Німеччини та затриманий підліток. Фото: Remix News & Views / X

У Німеччині триває розслідування жорстокого нападу на новообраного мера міста Хердек Іріс (Айріс) Шальцер, яку знайшли в квартирі з ножовими пораненнями. Головним підозрюваним у справі став її 15-річний прийомний син, який спочатку заявляв, що напад стався на вулиці.

Про це повідомив місцевий телеканал WDR.

Підозра падає на сина

Іріс Шальцер знайшли тяжко пораненою у її будинку в Рурській області та доставили до лікарні в Бохумі рятувальним гелікоптером, де вона перебуває у критичному стані в лікарні. Поліція зосередила увагу на її прийомному синові — згідно з WDR, у минулому в будинку Іріс Штальцер вже проводилися поліцейські операції.

Слідчі повідомили, що є початкові ознаки того, що напад стався всередині будинку, а не на вулиці, як стверджував хлопець. Відомо, що в момент інциденту в оселі перебували також прийомна донька та сам підліток, які викликали поліцію.

"У нас є попередні ознаки того, що злочин стався в будинку", — повідомив WDR речник поліції Тіно Шефер.

Сусідка потерпілої підтвердила, що за пів години до прибуття рятувальників чула гучну сварку між жінкою та сином. За її словами, конфлікти у родині траплялися й раніше, зокрема влітку було зафіксовано випадок домашнього насильства, коли 17-річна прийомна донька погрожувала матері ножем. Нині обох дітей допитує поліція, щоб з’ясувати деталі трагедії.

Основна увага слідства наразі зосереджена на усиновленому синові потерпілої. Сьогодні суддя має ухвалити рішення щодо подальших дій стосовно підлітка. Повідомляється, що раніше він мав проблеми із психічним здоров’ям.

Нагадаємо, що в німецькому місті Хердеке поліція затримала 15-річного прийомного сина новообраного мера Айріс Штальцер, яку знайшли у квартирі з численними ножовими пораненнями.

Раніше ми також інформували, що 3 жовтня вранці у Кропивницькому 47-річний чоловік під час перевірки військово-облікових документів напав з ножем на поліцейського, завдавши йому поранення в передпліччя.

Німеччина напад поліція розслідування злочин
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
