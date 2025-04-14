Трамп снова прошел когнитивный тест и объявил о результате

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время последнего медицинского обследования снова прошел когнитивный тест. По его словам, он получил самый высокий возможный балл.

Об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле в Овальном кабинете.

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Как Трамп сдал когнитивный тест

По словам президента США, один из врачей, который присутствовал во время тестирования, был поражен результатами.

"Сэр, я никогда не видел, чтобы кто-то получил такой результат — это был самый высокий балл", — процитировал Трамп своего врача.

Политик также отметил, что подобные тесты проходил уже трижды и что ему "нравится их проходить". Он добавил, что ни один из других президентов не решался сдавать такие тесты, в отличие от него.

Ранее в Белом доме показали результаты медицинского обследования Дональда Трампа, согласно которым президент США имеет отличное физическое здоровье.

Напомним, что в США подросток планировал покушение на Дональда Трампа - полиция его арестовала.