Трамп знову пройшов когнітивний тест і оголосив про результат

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час останнього медичного обстеження знову пройшов когнітивний тест. За його словами, він отримав найвищий можливий бал.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле в Овальному кабінеті.

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За словами президента США, один із лікарів, який був присутній під час тестування, був вражений результатами.

"Сер, я ніколи не бачив, щоб хтось отримав такий результат — це був найвищий бал", — процитував Трамп свого лікаря.

Політик також зазначив, що подібні тести проходив уже тричі та що йому "подобається їх проходити". Він додав, що жоден з інших президентів не наважувався здавати такі тести, на відміну від нього.

Раніше у Білому домі показали результати медичного обстеження Дональда Трампа, згідно з якими президент США має відмінне фізичне здоров’я.

Нагадаємо, що у США підліток планував замах на Дональда Трампа — поліція його заарештувала.