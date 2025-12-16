Видео
Главная Новости дня Наиболее интенсивные — Зеленский о переговорах по миру

Наиболее интенсивные — Зеленский о переговорах по миру

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 12:07
Зеленский сказал, что сейчас идут наиболее интенсивные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас происходят наиболее интенсивные переговоры по миру. Он отметил, что Украине необходима сильная политическая поддержка.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в парламенте Нидерландов во вторник, 16 декабря.

Зеленский о переговорах по миру

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет один из самых активных и наиболее сосредоточенных этапов переговоров, направленных на достижение справедливого и долговременного мира.

В то же время он отметил необходимость восстановления мощной международной политической поддержки Украины, подобной той, которая была в начале полномасштабной войны.

"Сейчас мы находимся среди наиболее интенсивных и сфокусированных переговоров ради мира. Настоящего и длительного мира.

Украине нужна сильная политическая поддержка, которая была в начале войны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в ночь на 16 декабря Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Нидерланды.

Недавно стало известно, что Нидерланды выделяют Украине еще 700 млн евро на военную помощь.

В конце ноября этого года Зеленский обсудил с премьером Нидерландов работу над достижением мира в Украине.

Владимир Зеленский Нидерланды соглашение война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
