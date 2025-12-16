Відео
Головна Новини дня Найбільш інтенсивні — Зеленський про переговори щодо миру

Найбільш інтенсивні — Зеленський про переговори щодо миру

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:07
Зеленський сказав, що зараз тривають найбільш інтенсивні переговори
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз відбуваються найбільш інтенсивні переговори щодо миру. Він зазначив, що Україні необхідна сильна політична підтримка.

Про це глава держави сказав під час свого виступу в парламенті Нідерландів у вівторок, 16 грудня.

Зеленський про переговори щодо миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині триває один із найактивніших і найбільш зосереджених етапів переговорів, спрямованих на досягнення справедливого та довготривалого миру.

Водночас він наголосив на необхідності відновлення потужної міжнародної політичної підтримки України, подібної до тієї, яка була на початку повномасштабної війни.

"Зараз ми знаходимося серед найбільш інтенсивних та сфокусованих переговорів заради миру. Справжнього і тривалого миру.

Україні потрібна сильна політична підтримка, яка була на початку війни", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 грудня Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Нідерландів.

Нещодавно стало відомо, що Нідерланди виділяють Україні ще 700 млн євро на військову допомогу.

Наприкінці листопада цього року Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів роботу над досягненням миру в Україні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
