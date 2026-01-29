Видео
Главная Новости дня Нагрузка повысилась — какая ситуация в энергосистеме Украины

Нагрузка повысилась — какая ситуация в энергосистеме Украины

Дата публикации 29 января 2026 15:21
Ситуация в энергетике 29 января - в Украине возросла нагрузка на сети
Полевая кухня и Пункты Несокрушимости в Киеве. Фото: Reuters

Энергосистема Украины продолжает работать в условиях повышенной нагрузки из-за последствий вражеских атак. Потребление электроэнергии возросло, а непогода вызвала масштабные обесточивания в ряде регионов.

Об этом сообщили в Укрэнерго в четверг, 29 января.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

По состоянию на сегодня потребление электроэнергии в Украине возросло. По данным на 29 января, 9:30, уровень потребления был на 1,6% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причиной стало уменьшение объемов вынужденных ограничений в части регионов.

В то же время необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется по всей стране. Энергетики призывают максимально ограничить использование мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы — после 23:00. Рациональное потребление поможет сократить продолжительность вынужденных обесточиваний.

Российские войска продолжили атаки на объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов на утро зафиксированы новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и оживить всех абонентов.

Из-за последствий обстрелов во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. В отдельных областях вынужденно введены аварийные обесточивания, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают следить за официальными сообщениями своих облэнерго.

Вчера, 28 января, суточный максимум потребления был зафиксирован в вечерние часы и остался на уровне показателя предыдущего дня — 27 января.

В течение всех суток сегодня во всех регионах сохраняется необходимость экономного использования электроэнергии.

Отдельным вызовом для энергосистемы стала непогода. Из-за гололеда и налипания мокрого снега по состоянию на утро полностью или частично обесточен 531 населенный пункт в семи областях — Одесской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской.

Бригады облэнерго проводят аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях и постепенно возвращают электроснабжение потребителям.

Отметим, вице-премьер Алексей Кулеба сообщил о стабилизации ситуации в отдельных регионах и дальнейших действиях для восстановления электро- и теплоснабжения.

А также мы рассказывали, что известно о вероятном энергетическом перемирии между Украиной и РФ, о котором пишут в сети.

электроэнергия сфера энергетики Укрэнерго энергетика свет
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
