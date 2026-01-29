Відео
Головна Новини дня Навантаження підвищилося — яка ситуація в енергосистемі України

Навантаження підвищилося — яка ситуація в енергосистемі України

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 15:21
Ситуація в енергетиці 29 січня — в Україні зросло навантаження на мережі
Польова кухня та Пункти Незламності в Києві. Фото: Reuters

Енергосистема України продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження через наслідки ворожих атак. Споживання електроенергії зросло, а негода спричинила масштабні знеструмлення в низці регіонів.

Про це повідомили в Укренерго в четвер, 29 січня.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України

Станом на сьогодні споживання електроенергії в Україні зросло. За даними на 29 січня, 9:30, рівень споживання був на 1,6% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Причиною стало зменшення обсягів вимушених обмежень у частині регіонів.

Водночас необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається по всій країні. Енергетики закликають максимально обмежити використання потужних електроприладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Раціональне споживання допоможе скоротити тривалість вимушених знеструмлень.

Російські війська продовжили атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок обстрілів на ранок зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання й заживити всіх абонентів.

Через наслідки обстрілів у всіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих областях вимушено введені аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Українців закликають стежити за офіційними повідомленнями своїх обленерго.

Вчора, 28 січня, добовий максимум споживання був зафіксований у вечірні години й залишився на рівні показника попереднього дня — 27 січня.

Протягом усієї доби сьогодні в усіх регіонах зберігається необхідність економного використання електроенергії.

Окремим викликом для енергосистеми стала негода. Через ожеледь та налипання мокрого снігу станом на ранок повністю або частково знеструмлено 531 населений пункт у семи областях — Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській та Чернігівській.

Бригади обленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях та поступово повертають електропостачання споживачам.

Зазначимо, віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив про стабілізацію ситуації в окремих регіонах та подальші дії для відновлення електро- і теплопостачання.

А також ми розповідали, що відомо про ймовірне енергетичне перемир'я між Україною та РФ, про яке пишуть у мережі.

електроенергія сфера енергетики Укренерго енергетика світло
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
