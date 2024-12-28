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Наблюдательный совет ГОТ обсуждает изменения в устав с Минобороны

28 декабря 2024 08:24
Анастасия Постоенко - Редактор
Наблюдательный совет ГОТ работает над изменениями в устав
Здание Министерства обороны Украины. Фото: Мілітарний
Анастасия Постоенко - Редактор

Наблюдательный совет Государственного оператора тыла (ГОТ) официально начал свою деятельность 31 октября 2024 года. Во время первых заседаний были приняты ключевые решения по организации работы.

Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба Государственного оператора тыла.

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Одной из первоочередных задач совета стало усовершенствование действующего устава ГОТ с целью приведения его в соответствие с международными стандартами корпоративного управления. также повышении ее автономности.

Кроме того, запланировано усовершенствование процедур назначения и увольнения руководителей, относящихся к компетенции совета.

Для обсуждения этих вопросов состоялась рабочая встреча с заместителем Министра обороны Украины Дмитрием Клименковым.

Наблюдательный совет выразил убеждение, что изменения в устав будут способствовать повышению прозрачности и эффективности управления ГОТ, а также обеспечат соответствие управленческих практик современным международным стандартам.

Напомним, на платформе Дія.Освіта предоставили детальное разъяснение, как бизнесу стать поставщиком для Вооруженных сил Украины.

В начале декабря министр обороны Рустем Умеров отчитался об итогах работы Государственного оператора тыла за год.

Украина Министерство обороны війна Государственный оператор тыла

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