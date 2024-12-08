Яких результатів досягнув за рік роботи Державний оператор тилу

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Упродовж року роботи Державний оператор тилу уклав договорів на 75 мільярдів гривень. Також вдалося зекономити 17 мільярдів бюджетних коштів.

Про це в суботу, 7 грудня, під час презентації "DOT. Рік реформи забезпечення" розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

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Очільник оборонного відомства зазначив, що сім із зекономлених мільярдів гривень — кошти з харчування, паливно-мастильних матеріалів і речового забезпечення.

"Це свідчить про ефективність, прозорість команди DOT. Ми за рік зробили розділ функцій між закупівлями і формуванням політик. Апарат Міністерства оборони зосереджений на стратегічному управлінні, розробці політик і контролю над їх виконанням. Водночас закупівлі перейшли до професійної спеціалізованої структури з незалежною експертизою", — підсумував Умєров.

Раніше Умєров повідомив про запуск реформи ВЛК, завдяки якій військовозобов'язані зможуть самостійно обирати цивільний заклад охорони здоров'я для проходження медогляду. За його словами, таким чином проходження ВЛК стане більш швидким, зручним і без корупційних ризиків.

Також міністр оборони зазначав, що Україна розпочала серійне виробництво ракети "Паляниця". Використання цієї зброї непотрібно узгоджувати із західними партнерами, адже вона суто українська.