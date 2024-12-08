Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Умєров підбив підсумки роботи Державного оператора тилу за рік arrow

Умєров підбив підсумки роботи Державного оператора тилу за рік

8 грудня 2024 00:05
Чекарьова Марія - редактор
Яких результатів досягнув за рік роботи Державний оператор тилу
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

Упродовж року роботи Державний оператор тилу уклав договорів на 75 мільярдів гривень. Також вдалося зекономити 17 мільярдів бюджетних коштів.

Про це в суботу, 7 грудня, під час презентації "DOT. Рік реформи забезпечення" розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Читайте також:

Підсумки роботи Державного оператора тилу за рік

Очільник оборонного відомства зазначив, що сім із зекономлених мільярдів гривень — кошти з харчування, паливно-мастильних матеріалів і речового забезпечення.

"Це свідчить про ефективність, прозорість команди DOT. Ми за рік зробили розділ функцій між закупівлями і формуванням політик. Апарат Міністерства оборони зосереджений на стратегічному управлінні, розробці політик і контролю над їх виконанням. Водночас закупівлі перейшли до професійної спеціалізованої структури з незалежною експертизою", — підсумував Умєров.

Раніше Умєров повідомив про запуск реформи ВЛК, завдяки якій військовозобов'язані зможуть самостійно обирати цивільний заклад охорони здоров'я для проходження медогляду. За його словами, таким чином проходження ВЛК стане більш швидким, зручним і без корупційних ризиків.

Також міністр оборони зазначав, що Україна розпочала серійне виробництво ракети "Паляниця". Використання цієї зброї непотрібно узгоджувати із західними партнерами, адже вона суто українська.

економія Міністерство оборони договір бюджет Умєров

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:35 Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій

00:30 Працевлаштування після бойової повістки — чи дозволяє закон

00:24 Як готували зустріч Зеленського, Макрона і Трампа

00:05 Умєров підбив підсумки роботи Державного оператора тилу за рік

Термінова новина

00:02 У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА

7 грудня 2024

23:58 США оголосили про новий пакет допомоги Україні — що у списку

23:36 Про бій Усика та Ф'юрі зняли фільм — відео

23:16 Неякісна тушкованка для ЗСУ — як покарали постачальника

23:07 У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА

23:03 На Волині чоловік повідомляв про роботу ТЦК — як його покарав суд

00:35 Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій

00:30 Працевлаштування після бойової повістки — чи дозволяє закон

00:24 Як готували зустріч Зеленського, Макрона і Трампа

00:05 Умєров підбив підсумки роботи Державного оператора тилу за рік

Термінова новина

00:02 У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА

7 грудня 2024

23:58 США оголосили про новий пакет допомоги Україні — що у списку

23:36 Про бій Усика та Ф'юрі зняли фільм — відео

23:16 Неякісна тушкованка для ЗСУ — як покарали постачальника

23:07 У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА

23:03 На Волині чоловік повідомляв про роботу ТЦК — як його покарав суд

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут