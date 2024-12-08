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Умеров подвел итоги работы Государственного оператора тыла за год

8 декабря 2024 00:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Каких результатов достиг за год работы Государственный оператор тыла
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

За год работы Государственный оператор тыла заключил договоров на 75 миллиардов гривен. Также удалось сэкономить 17 миллиардов бюджетных средств.

Об этом в субботу, 7 декабря, во время презентации "DOT. Год реформы обеспечения" рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Глава оборонного ведомства отметил, что семь из сэкономленных миллиардов гривен — средства по питанию, горюче-смазочным материалам и вещевому обеспечению.

"Это свидетельствует об эффективности, прозрачности команды DOT. Мы за год сделали раздел функций между закупками и формированием политик. Аппарат Министерства обороны сосредоточен на стратегическом управлении, разработке политик и контроле над их выполнением. В то же время закупки перешли в профессиональную специализированную структуру с независимой экспертизой", — подытожил Умеров.

Ранее Умеров сообщил о запуске реформы ВВК, благодаря которой военнообязанные смогут самостоятельно выбирать гражданское учреждение здравоохранения для прохождения медосмотра. По его словам, таким образом, прохождение ВВК станет более быстрым, удобным и без коррупционных рисков.

Также министр обороны отмечал, что Украина приступила к серийному производству ракеты "Паляница". Использование этого оружия не нужно согласовывать с западными партнерами, ведь оно чисто украинское.

экономия Министерство обороны договор бюджет Умеров

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