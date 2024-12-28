Наглядова рада ДОТ працює над змінами до статуту

Будівля Міністерства оборони України. Фото: Мілітарний

Наглядова рада Державного оператора тилу (ДОТ) офіційно розпочала свою діяльність 31 жовтня 2024 року. Під час перших засідань були ухвалені ключові рішення щодо організації роботи. Головою ради обрано Надію Бігун, а також створено два основні комітети – з аудиту та винагород.

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба Державного оператора тилу.

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Що зміниться в роботі ДОТ

Одним із першочергових завдань ради стало вдосконалення чинного статуту ДОТ з метою приведення його у відповідність до міжнародних стандартів корпоративного управління. Під час аналізу було визначено низку питань, що потребують змін. Йдеться про забезпечення балансу повноважень між Наглядовою радою, керівництвом установи та зовнішніми органами, а також підвищенні її автономності.

Крім того, заплановане удосконалення процедур призначення та звільнення керівників, що належать до компетенції ради.

Для обговорення цих питань відбулася робоча зустріч із заступником Міністра оборони України Дмитром Кліменковим. У результаті домовилися спільно розробити пропозиції щодо змін до статуту, які відповідатимуть принципам корпоративного управління ОЕСР та враховуватимуть виклики, пов’язані з національною безпекою.

Наглядова рада висловила переконання, що зміни до статуту сприятимуть підвищенню прозорості та ефективності управління ДОТ, а також забезпечать відповідність управлінських практик сучасним міжнародним стандартам.

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На початку грудня міністр оборони Рустем Умєров прозвітував про підсумки роботи Державного оператора тилу за рік.