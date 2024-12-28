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Наглядова рада ДОТ обговорює зміни до статуту з Міноборони

28 грудня 2024 08:24
Анастасія Постоєнко - Редактор
Наглядова рада ДОТ працює над змінами до статуту
Будівля Міністерства оборони України. Фото: Мілітарний
Анастасія Постоєнко - Редактор

Наглядова рада Державного оператора тилу (ДОТ) офіційно розпочала свою діяльність 31 жовтня 2024 року. Під час перших засідань були ухвалені ключові рішення щодо організації роботи. Головою ради обрано Надію Бігун, а також створено два основні комітети – з аудиту та винагород.

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба Державного оператора тилу.

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Одним із першочергових завдань ради стало вдосконалення чинного статуту ДОТ з метою приведення його у відповідність до міжнародних стандартів корпоративного управління. Під час аналізу було визначено низку питань, що потребують змін. Йдеться про  забезпечення балансу повноважень між Наглядовою радою, керівництвом установи та зовнішніми органами, а також підвищенні її автономності.

Крім того, заплановане удосконалення процедур призначення та звільнення керівників, що належать до компетенції ради.

Для обговорення цих питань відбулася робоча зустріч із заступником Міністра оборони України Дмитром Кліменковим. У результаті домовилися спільно розробити пропозиції щодо змін до статуту, які відповідатимуть принципам корпоративного управління ОЕСР та  враховуватимуть виклики, пов’язані з національною безпекою.

Наглядова рада висловила переконання, що зміни до статуту сприятимуть підвищенню прозорості та ефективності управління ДОТ, а також забезпечать відповідність управлінських практик сучасним міжнародним стандартам.

Нагадаємо, на платформі Дія.Освіта надали детальне роз'яснення, як бізнесу стати постачальником для Збройних сил України.

На початку грудня міністр оборони Рустем Умєров прозвітував про підсумки роботи Державного оператора тилу за рік.

Україна Міністерство оборони війна Державний оператор тилу

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