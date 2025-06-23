Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нафтогаз отсудил у Газпрома более миллиарда долларов в арбитраже

Нафтогаз отсудил у Газпрома более миллиарда долларов в арбитраже

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 21:37
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на $1,37 млрд - детали
Газовые вентели. Фото: Reuters
Ключові моменти Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" одержала победу в арбитражном процессе против российского Газпрома. Международный трибунал обязал российскую компанию выплатить 1,37 миллиарда долларов в пользу украинской стороны.

Об этом сообщил директор компании "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Реклама
Читайте также:
Нафтогаз отсудил у Газпрома более миллиарда долларов в арбитраже - фото 1
Пост Корецкого. Фото: скриншот

Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома

Он подчеркнул, что решение вынес арбитражный трибунал, действовавший в Швейцарии. Дело рассматривала коллегия арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля.

Конфликт возник из-за того, что с мая 2022 года "Газпром" прекратил выполнение контрактных обязательств по принципу take or pay — то есть должен был платить за объемы газа, согласованные контрактом, даже если фактически не использовал их. В ответ в сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство.

Российская сторона пыталась сорвать процесс, обращаясь в собственные суды, чтобы заблокировать рассмотрение дела. Однако эти попытки оказались безуспешными. В конце концов трибунал полностью стал на сторону украинской компании.

"Это важная победа", — подчеркнул Корецкий.

Он поблагодарил юридическую команду НАК "Нафтогаз" и международных советников из компании Wikborg Rein за профессионализм и эффективную работу.

Напомним, что американские и российские чиновники ведут консультации относительно потенциального возобновления экспорта российского газа в Европу.

Ранее Bloomberg писало, что странам ЕС предложат полностью запретить поставки российского газа.

суд Нафтогаз Газпром газ Укрнафта
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации