Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на $1,37 млрд - детали

Газовые вентели. Фото: Reuters

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" одержала победу в арбитражном процессе против российского Газпрома. Международный трибунал обязал российскую компанию выплатить 1,37 миллиарда долларов в пользу украинской стороны.

Об этом сообщил директор компании "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Реклама

Читайте также:

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома

Он подчеркнул, что решение вынес арбитражный трибунал, действовавший в Швейцарии. Дело рассматривала коллегия арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля.

Конфликт возник из-за того, что с мая 2022 года "Газпром" прекратил выполнение контрактных обязательств по принципу take or pay — то есть должен был платить за объемы газа, согласованные контрактом, даже если фактически не использовал их. В ответ в сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство.

Российская сторона пыталась сорвать процесс, обращаясь в собственные суды, чтобы заблокировать рассмотрение дела. Однако эти попытки оказались безуспешными. В конце концов трибунал полностью стал на сторону украинской компании.

"Это важная победа", — подчеркнул Корецкий.

Он поблагодарил юридическую команду НАК "Нафтогаз" и международных советников из компании Wikborg Rein за профессионализм и эффективную работу.

Напомним, что американские и российские чиновники ведут консультации относительно потенциального возобновления экспорта российского газа в Европу.

Ранее Bloomberg писало, что странам ЕС предложат полностью запретить поставки российского газа.