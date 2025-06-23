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Головна Новини дня Нафтогаз відсудив у Газпрому понад мільярд доларів у арбітражі

Нафтогаз відсудив у Газпрому понад мільярд доларів у арбітражі

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Дата публікації: 23 червня 2025 21:37
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на $1,37 млрд - деталі
Газові вентелі. Фото: Reuters
Ключові моменти Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здобула перемогу в арбітражному процесі проти російського "Газпрому". Міжнародний трибунал зобов’язав російську компанію виплатити $1,37 мільярда на користь української сторони.

Про це повідомив директор компанії "Укрнафта" Сергій Корецький.

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Пост Корецького. Фото: скриншот

Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому

Він підкреслив, що рішення виніс арбітражний трибунал, що діяв у Швейцарії. Справу розглядала колегія арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю.

Конфлікт виник через те, що з травня 2022 року "Газпром" припинив виконання контрактних зобов’язань за принципом "take or pay" — тобто мав сплачувати за обсяги газу, погоджені контрактом, навіть якщо фактично не використовував їх. У відповідь у вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження.

Російська сторона намагалася зірвати процес, звертаючись до власних судів, щоб заблокувати розгляд справи. Однак ці спроби виявилися безуспішними. Зрештою трибунал повністю став на бік української компанії.

"Це важлива перемога", — наголосив Корецький.

Він подякував юридичній команді НАК "Нафтогаз" та міжнародним радникам з компанії Wikborg Rein за професіоналізм та ефективну роботу.

Нагадаємо, що американські та російські посадовці ведуть консультації щодо потенційного відновлення експорту російського газу до Європи.

Раніше Bloomberg писало, що країнам ЄС  запропонують повністю заборонити постачання російського газу.

суд Нафтогаз Газпром газ Укрнафта
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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