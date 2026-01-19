Украине нужен антидронный купол — Федоров объяснил, зачем

Михаил Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Над Украиной нужно построить антидронный купол. Речь идет о системе, которая будет уничтожать угрозу, когда та еще будет находиться на подлете.

Об этом в понедельник, 19 января, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Скриншот сообщения Михаил Федорова

Зачем Украине антидронный купол

"Антидронный купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны", — отметил глава оборонного ведомства.

По его мнению, трансформация системы защиты неба не произойдет за несколько дней, но надо начинать действовать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос. Сейчас ни одна страна мира не имеет такого опыта противодействия воздушным атакам, который есть у Украины. Только в прошлом году РФ запустила до ста тысяч "Шахедов" и БпЛА других моделей. Были попадания в жилые дома, гибли люди, получили повреждения десятки объектов критической инфраструктуры.

"Количество атак растет. Враг хочет уничтожить гражданскую инфраструктуру и погрузить Украину в темноту. Мир не готовился к войне такого типа, но мы вынуждены отвечать быстро, системно и технологически", — подчеркнул Федоров.

Кадровые изменения в Воздушных Силах ВС Украины

Также глава Минобороны сообщил о назначении Павла Елизарова (Лазаря) заместителем командующего Воздушных Сил ВС Украины. Новоназначенный будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов.

Павел Елизаров. Фото: Михаил Федоров

Ранее Лазарь уже доказал свою эффективность в современной войне. Под его руководством подразделение Lasar's group уничтожило вражескую технику общей стоимостью более 13 миллиардов долларов. Результатом работы этой команды является каждый пятый уничтоженный российский танк. Подразделение стабильно находится в топе рейтинга "Армия дронов. Бонус". Только в декабре прошлого года бойцам Lasar's group удалось уничтожить 364 пушки и 12 РСЗО.

Ранее нардеп Егор Чернев заявил, что украинские беспилотные удары наносят РФ ущерб на миллиарды долларов. Точную стоимость таких операций для Украины подсчитать трудно, но это миллионы долларов.

Напомним, Владимир Зеленский назначил заместителем командующего Воздушными силами Павла Елизарова. По словам главы государства, это назначение означает новый подход к применению ПВО.