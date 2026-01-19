Україні потрібен антидроновий купол — Федоров пояснив, навіщо

Михайло Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Над Україною потрібно побудувати антидроновий купол. Йдеться про систему, яка знищуватиме загрозу, коли та ще перебуватиме на підльоті.

Про це в понеділок, 19 січня, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Скриншот повідомлення Михайла Федорова

Навіщо Україні антидроновий купол

"Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть у час війни", — зазначив очільник оборонного відомства.

На його думку, трансформація системи захисту неба не відбудеться за кілька днів, але треба починати діяти вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання. Наразі жодна країна світу не має такого досвіду протидії повітряним атакам, який є в України. Лише тогоріч РФ запустила до ста тисяч "Шахедів" і БпЛА інших моделей. Були влучання в житлові будинки, гинули люди, зазнали пошкоджень десятки об'єктів критичної інфраструктури.

"Кількість атак зростає. Ворог хоче знищити цивільну інфраструктуру та занурити Україну в темряву. Світ не готувався до війни такого типу, але ми змушені відповідати швидко, системно й технологічно", — наголосив Федоров.

Кадрові зміни в Повітряних Силах ЗС України

Також очільник Міноборони повідомив про призначення Павла Єлізарова (Лазаря) заступником командувача Повітряних Сил ЗС України. Новопризначений відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів.

Павло Єлізаров. Фото: Михайло Федоров

Раніше Лазар уже довів свою ефективність у сучасній війні. Під його керівництвом підрозділ Lasar's group знищив ворожу техніку загальною вартістю понад 13 мільярдів доларів. Результатом роботи цієї команди є кожен п'ятий знищений російський танк. Підрозділ стабільно перебуває в топі рейтингу "Армія дронів. Бонус". Лише у грудні минулого року бійцям Lasar's group вдалося знищити 364 гармати та 12 РСЗВ.

Раніше нардеп Єгор Чернєв заявив, що українські дронові удари завдають РФ збитків на мільярди доларів. Точну вартість таких операцій для України підрахувати важко, але це мільйони доларів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив заступником командувача Повітряних Сил Павла Єлізарова. За словами голови держави, такі кадрові зміни означають новий підхід до застосування ППО.