Над Полтавской областью зафиксировали военный самолет РФ

Российский самолет Ил-62. Иллюстративное фото: росСМИ

В понедельник, 10 ноября, в небе над Полтавской областью вероятно находился российский военный самолет. Несколько минут он находился в воздушном пространстве области.

Об этом сообщает портал Flightradar.

Самолет РФ над Полтавской областью

По данным Flightradar, самолет России можно было отследить над Полтавской областью.

Российский самолет над Полтавской областью. Фото: Flightradar

По состоянию на 22:50 самолет исчез с радара недалеко от Кировоградской области.

Вероятно, это мог быть технический сбой в работе сервиса. Официального подтверждения пребывания российского борта над Полтавщиной пока нет.

Напомним, что ранее российские истребители-перехватчики МиГ-31 совершили нарушение воздушного пространства Эстонии. Самолеты пролетели над Финским заливом, находясь в воздухе около 12 минут.

А также российские военные самолеты на короткое время нарушили воздушное пространство Литвы, вызвав оперативную реакцию местных сил обороны. Инцидент прокомментировал президент страны Гитанас Науседа.