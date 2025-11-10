Видео
Україна
Видео

Над Полтавской областью зафиксировали самолет РФ

Над Полтавской областью зафиксировали самолет РФ

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 22:49
обновлено: 23:28
Над Полтавской областью зафиксировали военный самолет РФ
Российский самолет Ил-62. Иллюстративное фото: росСМИ

В понедельник, 10 ноября, в небе над Полтавской областью вероятно находился российский военный самолет. Несколько минут он находился в воздушном пространстве области.

Об этом сообщает портал Flightradar.

Читайте также:

Самолет РФ над Полтавской областью

По данным Flightradar, самолет России можно было отследить над Полтавской областью.

Над Полтавщиною зафіксували літак РФ - фото 1
Российский самолет над Полтавской областью. Фото: Flightradar

По состоянию на 22:50 самолет исчез с радара недалеко от Кировоградской области.

Вероятно, это мог быть технический сбой в работе сервиса. Официального подтверждения пребывания российского борта над Полтавщиной пока нет.

Напомним, что ранее российские истребители-перехватчики МиГ-31 совершили нарушение воздушного пространства Эстонии. Самолеты пролетели над Финским заливом, находясь в воздухе около 12 минут.

А также российские военные самолеты на короткое время нарушили воздушное пространство Литвы, вызвав оперативную реакцию местных сил обороны. Инцидент прокомментировал президент страны Гитанас Науседа.

воздух самолет Украина Полтавская область Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
