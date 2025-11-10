Над Полтавщиною зафіксували військовий літак РФ

Російський літак Іл-62. Ілюстративне фото: росЗМІ

У понеділок, 10 листопада, у небі над Полтавською областю ймовірно перебував російський військовий літак. Декілька хвилин він знаходився у повітряному просторі області.

Про це повідомляє портал Flightradar.

Літак РФ над Полтавщиною

За даними Flightradar, літак Росії можна було відстежити над Полтавською областю.

Російський літак над Полтавською областю. Фото: Flightradar

Станом на 22:50 літак зник з радару неподалік Кіровоградської області.

Ймовірно, це міг бути технічний збій у роботі сервісу. Офіційного підтвердження перебування російського борту над Полтавщиною наразі немає.

Нагадаємо, що раніше російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 здійснили порушення повітряного простору Естонії. Літаки пролетіли над Фінською затокою, перебуваючи у повітрі близько 12 хвилин.

А також російські військові літаки на короткий час порушили повітряний простір Литви, викликавши оперативну реакцію місцевих сил оборони. Інцидент прокоментував президент країни Гітанас Науседа.