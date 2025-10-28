Идрис Чеберлоевский высказался о мотивации и необходимости остановить Россию

Идрис Чеберлоевский. Фото: кадр из видео

Начштаба батальона имени Шейха Мансура Идрис Чеберлоевский высказался о войне в Украине. Он отметил, что его бойцы здесь не за медали, деньги или звание, а это их обязанность, поскольку Россию необходимо бить там, где можно.

Об этом Идрис Чеберлоевский сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Россию необходимо остановить

"Когда началась в 2014 году война в Украине, оккупации, мы собрались в первый добровольческий батальон имени Джохара Дудаева и потом мы создали батальон Шейха Мансура. Людей становилось много, мы разделились — Луганское направление и Донецкое. Это продолжение той войны, которую в 1991 году Россия нам навязала", — отметил Чеберлоевский.

По его словам, если Россия нападет на Грузию или Казахстан, то они так же, по возможности, будут воевать против России.

Он считает, если россияне "загнать в бывшую Московию", то все народы будут жить нормально.

Начштаба батальона имени Шейха Мансура Идрис объяснил, что бойцы не входят ни в какие структуры, поскольку стремятся оставаться добровольцами. В противном случае, РФ называли бы их наемниками или террористами.

Он подчеркнул, что Украина прежде всего должна заботиться о тех, кто защищает страну, а также о людях, которые планируют здесь жить, интегрироваться и получить гражданство.

Что Чеберлоевский говорит о Кадырове

Начштаба батальона имени Шейха Мансура также высказался о Рамзане Кадырове. По его словам, он ничего не решает, а делает это ФСБ.

"В Чечне сегодня стоит почти 100 тысяч российской армии. Не будет российской армии — не будет Кадырова. Простой пример: когда не было там русских, где эти люди были? О них никто не знал, они проходимцы. Когда настоящие бойцы и командиры погибли, эти пришли", — отметил он.

Чеберлоевский рассказал, что на третий год им навязали выборы, которых не было, поскольку людей сгоняли голосовать принудительно.

"Если народ выбирает жить в России, то не надо было начинать войну, дать им выбор. А выбор мы сделали. То есть 97% чеченцев сказали, что хотим жить свободно", — говорит начштаба батальона имени Шейха Мансура.

Напомним, недавно батальон имени Шейха Мансура отметил 11-ю годовщину. Бойцы вместе с украинскими военными выполняют задачи на фронте.

А 1 сентября СБУ заочно объявила подозрение Рамзану Кадырову в военных преступлениях.