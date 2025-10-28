Відео
Україна
Головна Новини дня Начштабу батальйону Шейха Мансура пояснив, чому РФ треба зупинити

Начштабу батальйону Шейха Мансура пояснив, чому РФ треба зупинити

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 21:31
Оновлено: 21:31
Ідріс Чеберлоєвський висловився про мотивацію та необхідність зупинити Росію
Ідріс Чеберлоєвський. Фото: кадр з відео

Начштабу батальйону імені Шейха Мансура Ідріс Чеберлоєвський висловився про війну в Україні. Він наголосив, що його бійці тут не за медалі, гроші чи звання, а це їхній обовʼязок, оскільки Росію необхідно бити там, де можна.

Про це Ідріс Чеберлоєвський сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Росію необхідно зупинити

"Коли почалася 2014 року війна в Україні, окупації, ми зібралися до першого добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва і потім ми створили батальйон Шейха Мансура. Людей ставало багато, ми розділилися — Луганський напрямок та Донецький. Це продовження тієї війни, яку 1991 року Росія нам нав'язала", — зауважив Чеберлоєвський.

За його словами, якщо Росія нападе на Грузію чи Казахстан, то вони так само, за можливості, воюватимуть проти Росії.

Він вважає, якщо росіяни "загнати в колишню Московію", то всі народи житимуть нормально.

Начштабу батальйону імені Шейха Мансура Ідріс пояснив, що бійці не входять в жодні структури, оскільки прагнуть залишатися добровольцями. В іншому випадку, РФ називали б їх найманцями чи терористами.

Він підкреслив, що Україна передусім повинна дбати про тих, хто захищає країну, а також про людей, які планують тут жити, інтегруватися та отримати громадянство.

Що Чеберлоєвський каже про Кадирова

Начштабу батальйону імені Шейха Мансура також висловився про Рамзана Кадирова. За його словами, він нічого не вирішує, а робить це ФСБ.

"У Чечні сьогодні стоїть майже 100 тисяч російської армії. Не буде російської армії — не буде Кадирова. Простий приклад: коли не було там росіян, де ці люди були? Про них ніхто не знав, вони пройдисвіти. Коли справжні бійці й командири загинули, ці прийшли", — зауважив він.

Чеберлоєвський розповів, що на третій рік їм навʼязали вибори, яких не було, оскільки людей зганяли голосувати примусово.

"Якщо народ обирає жити в Росії, то не треба було починати війну, дати їм вибір. А вибір ми зробили. Тобто 97% чеченців сказали, що хочемо жити вільно", — каже начштабу батальйону імені Шейха Мансура.

Нагадаємо, нещодавно батальйон імені Шейха Мансура відзначив 11-ту річницю. Бійці разом з українськими військовими виконують завдання на фронті.

А 1 вересня СБУ заочно оголосила підозру Рамзану Кадирову у воєнних злочинах

війна Україна Рамзан Кадиров Чеченська республіка Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
