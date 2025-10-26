Батальйон імені Шейха Мансура відзначив 11 річницю боротьби за свободу України - фото

Особовий склад БШМ і командир Батальйону імені Шейха Мансура разом з нардепом Олександром Ковальовим. Фото: Пресслужба

Чеченський добровольчий Батальйон імені Шейха Мансура відзначив одинадцяту річницю. Ці роки бійці батальйону стоять пліч-о-пліч з українськими воїнами, продовжуючи спільну боротьбу.

Урочисту подію відвідали народні депутати, волонтери, лідери думок, та бізнесмени які підтримують батальйон від самого початку війни, кореспондент передає Новини.LIVE.

Командир батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський. Фото: Пресслужба

Батальйон разом із ЗСУ виконує бойові завдання на фронті

Бійці батальйону отримали нагороди різного ступеня, у тому числі 17 воїнів відзначено посмертно.

Під командуванням Мусліма Чеберлоєвського Батальйон імені Шейха Мансура продовжуватиме виконувати бойові завдання разом з українськими підрозділами у війні за незалежність України.

"Ми тут, щоб допомогти Україні та готувати своїх бійців, аби згодом мати можливість та силу повернутися додому. Для нас не існує нічого більш цінного та важливого ніж наша вільна Чечня — її визволення є сенсом нашого життя. Допомагаючи Україні, ми будуємо міст додому", — зазначив командир батальйону Муслім Чеберлоєвський.

Бійці батальйону імені Шейха Мансура отримали нагороди. Фото: Пресслужба

У своїй офіційній промові командир також підкреслив, що війна в Україні — це не початок, а продовження боротьби, яка розпочалася багато років тому.

"І сьогодні ця боротьба триває тут — на українській землі, проти того ж ворога, проти того ж зла, за ту саму ідею — ідею незалежності та гідності. Ми розуміємо: зменшуючи сили ворога тут, ми наближаємо день, коли зможемо звільнити свою Чечню. Ми пам’ятаємо тих, хто загинув і хто зник безвісти, і стоїмо на своїх позиціях", — додав він.

Тож, захищаючи Україну, бійці батальйону водночас відстоюють право чеченського народу на самовизначення та свободу від російської окупації. Їхній девіз — "Marşo ya joƶalla" ("Свобода або смерть") — став символом відданості та братерства у спільній боротьбі проти агресора.

Бійці батальйону імені Шейха Мансура вже 11 років борються пліч-о-пліч з українцями. Фото: Пресслужба

"Війна в Україні — це продовження тієї боротьби, яку ми ведемо з 1995 року — з моменту спроби окупації нашої країни і до її захоплення російською владою у 2008-му. Наша боротьба не зупиняється. Ми в Україні будемо доки зможемо воювати і зменшувати кількість російських солдатів тут, щоб нам було легше звільняти Чечню", — зазначив заступник командира батальйону Мансур Самашкінський.

Начальник штабу Ідріс Чеберлоєвський зазначив, що в України, Чечні та Грузії спільний ворог — Росія.

"Настав час стояти разом, щоб відстояти свою свободу і незалежність", — підсумував він.

На святкуванні річниці було чимало гостей, зокрема, народні депутати, волонтери та бізнесмени. Фото: Пресслужба

Також на події була представлена експозиція "11 років боротьби", вона стала особливістю заходу: уніформа, шеврони, архівні фото, прапор Ічкерії — кожна деталь передавала шлях батальйону від перших боїв до сьогоднішніх днів. Вона нагадала, що боротьба чеченських воїнів за свободу триває.

Гості заходу могли побачити особливу експозицію батальйону. Фото: Пресслужба

Що відомо про батальйон імені Шейха Мансура

Батальйон імені Шейха Мансура — добровольчий військовий підрозділ, що складається переважно з чеченських бійців, які протистоять російському імперіалізму. Створений у 2014 році, на початку війни Росії проти України, представниками чеченської діаспори в Європі.

Батальйон став другим чеченським добровольчим формуванням в Україні після батальйону імені Джохара Дудаєва. Підрозділ тісно співпрацює із силами оборони України та брав участь у бойових діях на Донецькому, Запорізькому, Сумському напрямках, а також у боях на Харківщині. Батальйон брав участь в обороні Бахмуту й захисті столиці України — міста Києва.

