У США поховали добровольця ЗСУ Корі Навроцкі

У США поховали ветерана Корі Навроцкі — він загинув за Україну
У Національному Меморіальному Комплексі Арлінгтон у Вашингтоні 3 липня 2025 року відбулося прощання з ветераном морської піхоти США Корі Джоном Навроцкі. Він загинув у жовтні 2024 року, виконуючи бойове завдання у складі Збройних сил України.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Корі Навроцкі став на захист України
Корі Навроцкі присвятив понад два десятиліття службі у лавах американської піхоти. За час численних бойових ротацій він здобув чимало бойових нагород, серед яких дві "Пурпурові серця" та "Бронзова зірка" з відзнакою за проявлену доблесть. Після звільнення з військової служби у 2021 році він повернувся до цивільного життя та здобув ступінь магістра з бізнес-адміністрування.
Навесні 2024 року Корі добровільно поїхав до України, приєднавшись до лав ЗСУ. Під час церемонії прощання зазначили: "Відданість першого сержанта Навроцкі свободі та демократії не обмежилася кордонами США — він продовжив боронити свободу за кордоном".
Корі загинув 27 жовтня 2024 року у Брянській області під час розвідувально-диверсійної операції, рятуючи пораненого побратима.
Його рідні наголосили, що все життя він керувався принципами відданості, мужності й жертовності.
Нагадаємо, також вчора, 3 липня, в Києві попрощалися із загиблим пілотом F-16 Максимом Устименком.
Нещодавно в столиці пройшла церемонія прощання з актором Юрієм Феліпенком, який загинув, боронячи Україну.
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