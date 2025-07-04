У США поховали добровольця ЗСУ Корі Навроцкі

Поховальна процесія. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

У Національному Меморіальному Комплексі Арлінгтон у Вашингтоні 3 липня 2025 року відбулося прощання з ветераном морської піхоти США Корі Джоном Навроцкі. Він загинув у жовтні 2024 року, виконуючи бойове завдання у складі Збройних сил України.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Корі Навроцкі став на захист України

Корі Навроцкі присвятив понад два десятиліття службі у лавах американської піхоти. За час численних бойових ротацій він здобув чимало бойових нагород, серед яких дві "Пурпурові серця" та "Бронзова зірка" з відзнакою за проявлену доблесть. Після звільнення з військової служби у 2021 році він повернувся до цивільного життя та здобув ступінь магістра з бізнес-адміністрування.

Прощання з Корі Навроцкі. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Ветерани. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Навесні 2024 року Корі добровільно поїхав до України, приєднавшись до лав ЗСУ. Під час церемонії прощання зазначили: "Відданість першого сержанта Навроцкі свободі та демократії не обмежилася кордонами США — він продовжив боронити свободу за кордоном".

Близькі прощаються з Корі Навроцкі. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Поховання. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Корі загинув 27 жовтня 2024 року у Брянській області під час розвідувально-диверсійної операції, рятуючи пораненого побратима.

Його рідні наголосили, що все життя він керувався принципами відданості, мужності й жертовності.

Нагадаємо, також вчора, 3 липня, в Києві попрощалися із загиблим пілотом F-16 Максимом Устименком.

Нещодавно в столиці пройшла церемонія прощання з актором Юрієм Феліпенком, який загинув, боронячи Україну.