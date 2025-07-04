В США похоронили добровольца ВСУ Кори Навроцки

Погребальная процессия. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В Национальном Мемориальном Комплексе Арлингтон в Вашингтоне 3 июля 2025 года состоялось прощание с ветераном морской пехоты США Кори Джоном Навроцки. Он погиб в октябре 2024 года, выполняя боевое задание в составе Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Кори Навроцки стал на защиту Украины

Кори Навроцки посвятил более двух десятилетий службе в рядах американской пехоты. За время многочисленных боевых ротаций он получил немало боевых наград, среди которых две "Пурпурные сердца" и "Бронзовая звезда" с отличием за проявленную доблесть. После увольнения с военной службы в 2021 году он вернулся к гражданской жизни и получил степень магистра по бизнес-администрированию.

Прощание с Кори Навроцки. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Ветераны. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Весной 2024 года Кори добровольно уехал в Украину, присоединившись к рядам ВСУ. Во время церемонии прощания отметили: "Преданность первого сержанта Навроцки свободе и демократии не ограничилась границами США - он продолжил защищать свободу за рубежом".

Близкие прощаются с Кори Навроцки. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Похороны. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Кори погиб 27 октября 2024 года в Брянской области во время разведывательно-диверсионной операции, спасая раненого побратима.

Его родные отметили, что всю жизнь он руководствовался принципами преданности, мужества и жертвенности.

Напомним, также вчера, 3 июля, в Киеве попрощались с погибшим пилотом F-16 Максимом Устименко.

Недавно в столице прошла церемония прощания с актером Юрием Фелипенко, который погиб защищая Украину.