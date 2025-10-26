Батальон имени Шейха Мансура отметил 11 годовщину борьбы за свободу Украины - фото

Личный состав БШМ и командир Батальона имени Шейха Мансура вместе с нардепом Александром Ковалевым. Фото: Пресс-служба

Чеченский добровольческий Батальон имени Шейха Мансура отметил одиннадцатую годовщину. Эти годы бойцы батальона стоят бок о бок с украинскими воинами, продолжая совместную борьбу.

Торжественное событие посетили народные депутаты, волонтеры, лидеры мнений, и бизнесмены которые поддерживают батальон с самого начала войны, передает корреспондент Новини.LIVE.

Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский. Фото: Пресс-служба

Батальон вместе с ВСУ выполняет боевые задачи на фронте

Бойцы батальона получили награды различной степени, в том числе 17 воинов отмечены посмертно.

Под командованием Муслима Чеберлоевского Батальон имени Шейха Мансура будет продолжать выполнять боевые задачи вместе с украинскими подразделениями в войне за независимость Украины.

"Мы здесь, чтобы помочь Украине и готовить своих бойцов, чтобы впоследствии иметь возможность и силу вернуться домой. Для нас не существует ничего более ценного и важного чем наша свободная Чечня — ее освобождение является смыслом нашей жизни. Помогая Украине, мы строим мост домой", — отметил командир батальона Муслим Чеберлоевский.

Бойцы батальона имени Шейха Мансура получили награды. Фото: Пресс-служба

В своей официальной речи командир также подчеркнул, что война в Украине — это не начало, а продолжение борьбы, которая началась много лет назад.

"И сегодня эта борьба продолжается здесь — на украинской земле, против того же врага, против того же зла, за ту же идею — идею независимости и достоинства. Мы понимаем: уменьшая силы врага здесь, мы приближаем день, когда сможем освободить свою Чечню. Мы помним тех, кто погиб и кто пропал без вести, и стоим на своих позициях", — добавил он.

Поэтому, защищая Украину, бойцы батальона одновременно отстаивают право чеченского народа на самоопределение и свободу от российской оккупации. Их девиз — "Marşo ya joƶalla" ("Свобода или смерть") — стал символом преданности и братства в совместной борьбе против агрессора.

Бойцы батальона имени Шейха Мансура уже 11 лет борются бок о бок с украинцами. Фото: Пресс-служба

"Война в Украине — это продолжение той борьбы, которую мы ведем с 1995 года — с момента попытки оккупации нашей страны и до ее захвата российскими властями в 2008-м. Наша борьба не останавливается. Мы в Украине будем пока сможем воевать и уменьшать количество российских солдат здесь, чтобы нам было легче освобождать Чечню",— отметил заместитель командира батальона Мансур Самашкинский.

Начальник штаба Идрис Чеберлоевский отметил, что у Украины, Чечни и Грузии общий враг — Россия.

"Пришло время стоять вместе, чтобы отстоять свою свободу и независимость", — подытожил он.

На праздновании годовщины было немало гостей, в частности, народные депутаты, волонтеры и бизнесмены. Фото: Пресс-служба

Также на событии была представлена экспозиция "11 лет борьбы", она стала особенностью мероприятия: униформа, шевроны, архивные фото, флаг Ичкерии — каждая деталь передавала путь батальона от первых боев до сегодняшних дней. Она напомнила, что борьба чеченских воинов за свободу продолжается.

Гости мероприятия могли увидеть особую экспозицию батальона. Фото: Пресс-служба

Что известно о батальоне имени Шейха Мансура

Батальон имени Шейха Мансура — добровольческое военное подразделение, состоящее преимущественно из чеченских бойцов, которые противостоят российскому империализму. Создан в 2014 году, в начале войны России против Украины, представителями чеченской диаспоры в Европе.

Батальон стал вторым чеченским добровольческим формированием в Украине после батальона имени Джохара Дудаева. Подразделение тесно сотрудничает с силами обороны Украины и участвовало в боевых действиях на Донецком, Запорожском, Сумском направлениях, а также в боях на Харьковщине. Батальон участвовал в обороне Бахмута и защите столицы Украины — города Киева.

Напомним, за независимость Украины воюют немало иностранных добровольцев. Например, на войне в Украине погиб ветеран морской пехоты США Кори Джоном Навроцки.

Также свою жизнь за независимость Украины отдал доброволец из Шотландии, боевой медик Джордан Маклахлан.