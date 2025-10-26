Видео
Армия
Борьба за Украину — 11 годовщина батальона имени Шейха Мансура

Борьба за Украину — 11 годовщина батальона имени Шейха Мансура

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 09:49
обновлено: 09:50
Батальон имени Шейха Мансура отметил 11 годовщину борьбы за свободу Украины - фото
Личный состав БШМ и командир Батальона имени Шейха Мансура вместе с нардепом Александром Ковалевым. Фото: Пресс-служба

Чеченский добровольческий Батальон имени Шейха Мансура отметил одиннадцатую годовщину. Эти годы бойцы батальона стоят бок о бок с украинскими воинами, продолжая совместную борьбу. 

Торжественное событие посетили народные депутаты, волонтеры, лидеры мнений, и бизнесмены которые поддерживают батальон с самого начала войны, передает корреспондент Новини.LIVE.

Батальйон Шейха Мансура святкує річницю
Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский. Фото: Пресс-служба

Батальон вместе с ВСУ выполняет боевые задачи на фронте

Бойцы батальона получили награды различной степени, в том числе 17 воинов отмечены посмертно.

Под командованием Муслима Чеберлоевского Батальон имени Шейха Мансура будет продолжать выполнять боевые задачи вместе с украинскими подразделениями в войне за независимость Украины.

"Мы здесь, чтобы помочь Украине и готовить своих бойцов, чтобы впоследствии иметь возможность и силу вернуться домой. Для нас не существует ничего более ценного и важного чем наша свободная Чечня — ее освобождение является смыслом нашей жизни. Помогая Украине, мы строим мост домой", — отметил командир батальона Муслим Чеберлоевский.

Батальйон Шейха Мансура святкує річницю
Бойцы батальона имени Шейха Мансура получили награды. Фото: Пресс-служба

В своей официальной речи командир также подчеркнул, что война в Украине — это не начало, а продолжение борьбы, которая началась много лет назад.

"И сегодня эта борьба продолжается здесь — на украинской земле, против того же врага, против того же зла, за ту же идею — идею независимости и достоинства. Мы понимаем: уменьшая силы врага здесь, мы приближаем день, когда сможем освободить свою Чечню. Мы помним тех, кто погиб и кто пропал без вести, и стоим на своих позициях", — добавил он.

Поэтому, защищая Украину, бойцы батальона одновременно отстаивают право чеченского народа на самоопределение и свободу от российской оккупации. Их девиз — "Marşo ya joƶalla" ("Свобода или смерть") — стал символом преданности и братства в совместной борьбе против агрессора.

Батальйон Шейха Мансура святкує річницю
Бойцы батальона имени Шейха Мансура уже 11 лет борются бок о бок с украинцами. Фото: Пресс-служба

"Война в Украине — это продолжение той борьбы, которую мы ведем с 1995 года — с момента попытки оккупации нашей страны и до ее захвата российскими властями в 2008-м. Наша борьба не останавливается. Мы в Украине будем пока сможем воевать и уменьшать количество российских солдат здесь, чтобы нам было легче освобождать Чечню",— отметил заместитель командира батальона Мансур Самашкинский.

Начальник штаба Идрис Чеберлоевский отметил, что у Украины, Чечни и Грузии общий враг — Россия.

"Пришло время стоять вместе, чтобы отстоять свою свободу и независимость", — подытожил он.

Батальйон Шейха Мансура святкує річницю
На праздновании годовщины было немало гостей, в частности, народные депутаты, волонтеры и бизнесмены. Фото: Пресс-служба

Также на событии была представлена экспозиция "11 лет борьбы", она стала особенностью мероприятия: униформа, шевроны, архивные фото, флаг Ичкерии — каждая деталь передавала путь батальона от первых боев до сегодняшних дней. Она напомнила, что борьба чеченских воинов за свободу продолжается.

Батальйон Шейха Мансура святкує річницю
Гости мероприятия могли увидеть особую экспозицию батальона. Фото: Пресс-служба

Что известно о батальоне имени Шейха Мансура

Батальон имени Шейха Мансура — добровольческое военное подразделение, состоящее преимущественно из чеченских бойцов, которые противостоят российскому империализму. Создан в 2014 году, в начале войны России против Украины, представителями чеченской диаспоры в Европе.

Батальон стал вторым чеченским добровольческим формированием в Украине после батальона имени Джохара Дудаева. Подразделение тесно сотрудничает с силами обороны Украины и участвовало в боевых действиях на Донецком, Запорожском, Сумском направлениях, а также в боях на Харьковщине. Батальон участвовал в обороне Бахмута и защите столицы Украины — города Киева.

Напомним, за независимость Украины воюют немало иностранных добровольцев. Например, на войне в Украине погиб ветеран морской пехоты США Кори Джоном Навроцки.

Также свою жизнь за независимость Украины отдал доброволец из Шотландии, боевой медик Джордан Маклахлан.

Украина Чеченская республика война в Украине добровольцы Россия
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
