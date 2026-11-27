Медицинский работник. Фото: Новини.LIVE

Врач-иммунолог, гематолог, кандидат медицинских наук Галина Курилив сообщила, что с наступлением холодного времени года растет распространение сезонных инфекций. Врачи фиксируют случаи гриппа, COVID-19, ротавирусной и других энтеровирусных инфекций, которые негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Об этом Галина Курилив рассказала в эфире программы "Ранок.LIVE".

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Кому рекомендуют сделать прививку от гриппа

"Есть такие широко распространенные вирусы, как ротавирусная инфекция. Очень многие пациенты жалуются на то, что симптомы сопровождаются поражением желудочно-кишечного тракта. То есть мы понимаем, что здесь присутствуют и ротавирусы, и другие энтеровирусы. Аденовирус никуда не делся. У нас классический эпидемический сезон с активизацией вируса гриппа, активизацией ковидной инфекции, которая, к сожалению, никуда не исчезла, и других вирусов, которые менее распространены", — сообщила врач.

По словам врача, вакцинация от гриппа остается единственным доказательным методом специфической профилактики гриппа и его тяжелых осложнений. Она назвала группу людей, которым особенно важно сделать прививку.

"В Украине появилась недорогая вакцина. Показания к вакцинации имеют дети от 6 месяцев, особенно беременные женщины, люди старше 65 лет и те, кто часто сталкивается с инфекциями, например, медики", — заявила Галина Курилив.

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Отдельно врач подчеркнула, что лучше заранее вакцинироваться и не болеть, «чем покупать все препараты для лечения гриппа». Она посоветовала найти своего специалиста и проконсультироваться с ним по этому поводу. Также она рассказала о стоимости вакцины.

"У нас есть доступная вакцина, которая стоит около 600 гривен — это её приблизительная себестоимость. Если вы будете вакцинироваться в частной клинике, то с осмотром врача это обойдётся в 800–900 гривен", — отметила врач.

В то же время она не рекомендует покупать вакцину в аптеке и самостоятельно делать прививку. По её словам, лечение вирусных инфекций может обойтись значительно дороже, чем прививка.

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