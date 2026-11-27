Медичний працівник. Фото: Новини.LIVE

Лікарка-імунологиня, гематологиня, кандидатка медичних наук Галина Курилів повідомила, що із настанням холодної пори року зростає поширення сезонних інфекцій. Лікарі фіксують випадки грипу, COVID-19, ротавірусної та інших ентеровірусних інфекцій, які негативно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.

Про це Галина Курилів розповіла в ефірі "Ранок.LIVE".

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Кому рекомендують зробити щеплення від грипу

"Є такі загальнопоширені віруси, як ротавірусна інфекція. Дуже багато пацієнтів скаржаться на те, що симптоми є з ураженням шлунково-кишкового тракту. Тобто ми розуміємо, що тут є і ротавіруси, і інші ентеровіруси. Аденовірус нікуди не дівся. Маємо класичний епідсезон з активізацією вірусу грипу з активізацією ковідної інфекції, яка, на жаль, не зникла, і інших вірусів, які менш поширені", — повідомила лікарка.

За словами лікарки, вакцинація від грипу залишається єдиним доказовим методом специфічної профілактики грипу та його тяжких ускладнень. Вона назвала групу людей, яким особливо важливо зробити щеплення.

"В Україні з'явилася вакцина, яка недорого коштує. І показання до вакцинації мають діти від 6 місяців, особливо вагітні жінки, люди понад 65 років і ті, які стикаються часто з інфекціями, наприклад, медики", — заявила Галина Курилів.

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Окремо медикиня наголосила, що краще завчасно вакцинуватися та не хворіти, "ніж придбати всі препарати для лікування грипу". Вона порадила знайти свого спеціаліста та проконсультуватись з ним з цього приводу. Також вона розповіла про вартість вакцини.

"Ми маємо доступну вакцину, яка коштує близько 600 гривень, це її приблизна собівартість. Якщо ви будете вакцинуватися у приватній клініці, то з оглядом лікаря вартує 800-900 гривень", — зазначила лікарка.

Водночас вона не рекомендує купувати вакцину в аптеці та самостійно вакцинуватись. За її словами, лікування вірусних інфекцій може бути значно дорожчим за щеплення.

Ми писали, що видання POLITICO повідомило, що на території Європи поширюється бактерія Klebsiella pneumoniae, яка виявляє стійкість до антибіотиків. Вона мешкає у кишківнику, на слизових оболонках людини, але за межами цього середовища може викликати тяжкі інфекції.

Новини.LIVE інформували, що ВООЗ заявили про новий різновид COVID-19. Медики встановили, що новий штамп PJ.2.1 легше проникає в деякі клітини організму, однак доказів тяжчого перебігу хвороби наразі немає.