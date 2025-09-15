НАБУ и САП закрыли резонансное дело в отношении Archer

Детективы НАБУ. Фото иллюстратвине: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о закрытии уголовного производства, которое касалось компании Archer. По результатам расследования установлено, что в действиях должностных лиц Министерства обороны и представителей компании отсутствует состав уголовного преступления, а собранных доказательств было недостаточно для дальнейшего преследования.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Реклама

Читайте также:

В НАБУ не нашли доказательств в преступлении компании Archer

Расследование начали на основе материалов финансового мониторинга, полученных от одной из стран Европейского Союза. Однако было принято законное решение о закрытии дела после полного изучения всех обстоятельств закупок.

В то же время стоит напомнить, что в октябре 2023 года НАБУ проводило обыски на предприятии Archer — единственном в Украине производителе охлажденных тепловизионных прицелов.

Тогда руководство компании сообщало об изъятии оборудования и копировании технической документации, что привело к временной приостановке работы. В частности руководитель Archer Александр Яременко тогда уверял, что предприятие выполнило все государственные контракты и в дальнейшем работает для силовых структур Украины.

Напомним, недавно в НАПК сделали заявление после проверок деклараций генерала СБУ Ильи Витюка.

Тем временем в НАБУ разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений, который хотел скрыть при декларировании купленную квартиру в Ужгороде.