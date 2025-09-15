НАБУ і САП закрили резонансну справу щодо Archer

Детективи НАБУ. Фото ілюстратвине: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило про закриття кримінального провадження, яке стосувалося компанії Archer. За результатами розслідування встановлено, що у діях посадових осіб Міністерства оборони та представників компанії відсутній склад кримінального правопорушення, а зібраних доказів було недостатньо для подальшого переслідування.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

В НАБУ не знайшли доказів у злочині компанії Archer

Розслідування розпочали на основі матеріалів фінансового моніторингу, отриманих від однієї з країн Європейського Союзу. Проте, було ухвалене законне рішення про закриття справи після повного вивчення всіх обставин закупівель.

Водночас варто нагадати, що у жовтні 2023 року НАБУ проводило обшуки на підприємстві Archer — єдиному в Україні виробнику охолоджених тепловізійних прицілів.

Тоді керівництво компанії повідомляло про вилучення обладнання та копіювання технічної документації, що призвело до тимчасового призупинення роботи. Зокрема керівник Archer Олександр Яременко тоді запевняв, що підприємство виконало всі державні контракти і надалі працює для силових структур України.

