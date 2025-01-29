НАБУ провело обыски у мэра Ужгорода и должностных лиц горсовета

Ужгородский городской совет. Фото: Ужгород.ИНФО

Ночью в среду, 29 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у мэра Ужгорода Богдана Андриива. Кроме того, обыски прошли еще у бывшего секретаря горсовета Арсена Мелкумяна и нескольких других городских чиновников.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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Журналист заявил, что следственные действия прошли как в частных домах чиновников, так и в помещениях Ужгородского городского совета.

Сообщение Виталия Глаголы. Фото: скриншот

Официальная информация о причинах обысков пока отсутствует, однако предварительно они могут быть связаны с возможными коррупционными схемами по выкупу земельных участков.

Пока в НАБУ не комментировали данную информацию об обысках.

Напомним, недавно НАБУ зарегистрировало производство в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова.

Также работники Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении нардепу. Его подозревают в организации схемы по завладению средствами Укрзализныци.