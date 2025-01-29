НАБУ провело обыски у мэра Ужгорода и должностных лиц горсовета

НАБУ провело обыски у мэра Ужгорода и чиновников, — журналист
Ночью в среду, 29 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у мэра Ужгорода Богдана Андриива. Кроме того, обыски прошли еще у бывшего секретаря горсовета Арсена Мелкумяна и нескольких других городских чиновников.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
В Ужгороде провели ряд обысков
Журналист заявил, что следственные действия прошли как в частных домах чиновников, так и в помещениях Ужгородского городского совета.
Официальная информация о причинах обысков пока отсутствует, однако предварительно они могут быть связаны с возможными коррупционными схемами по выкупу земельных участков.
Пока в НАБУ не комментировали данную информацию об обысках.
Напомним, недавно НАБУ зарегистрировало производство в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова.
Также работники Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении нардепу. Его подозревают в организации схемы по завладению средствами Укрзализныци.
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