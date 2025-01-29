НАБУ провело обшуки у мера Ужгорода та посадовців міськради

НАБУ провело обшуки в мера Ужгорода та посадовців, — журналіст
Вночі у середу, 29 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки у мера Ужгорода Богдана Андріїва. Крім того, обшуки відбулися ще у колишнього секретаря міськради Арсена Мелкумяна та кількох інших міських посадовців.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
В Ужгороді провели низку обшуків
Журналіст заявив, що слідчі дії відбулися як у приватних будинках чиновників, так і в приміщеннях Ужгородської міської ради.
Офіційна інформація щодо причини обшуків поки відсутня, однак попередньо вони можуть бути пов’язані з можливими корупційними схемами щодо викупу земельних ділянок.
Наразі в НАБУ не коментували дану інформацію про обшуки.
Нагадаємо, нещодавно НАБУ зареєструвало провадження щодо міністра оборони України Рустема Умєрова.
Також працівники Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру нардепу. Його підозрюють в організації схеми із заволодіння коштами Укрзалізниці.
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