НАБУ провело обшуки у мера Ужгорода та посадовців міськради

Ужгородська міська рада. Фото: Ужгород.ІНФО

Вночі у середу, 29 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки у мера Ужгорода Богдана Андріїва. Крім того, обшуки відбулися ще у колишнього секретаря міськради Арсена Мелкумяна та кількох інших міських посадовців.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Журналіст заявив, що слідчі дії відбулися як у приватних будинках чиновників, так і в приміщеннях Ужгородської міської ради.

Повідомлення Віталія Глаголи. Фото: скриншот

Офіційна інформація щодо причини обшуків поки відсутня, однак попередньо вони можуть бути пов’язані з можливими корупційними схемами щодо викупу земельних ділянок.

Наразі в НАБУ не коментували дану інформацію про обшуки.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ зареєструвало провадження щодо міністра оборони України Рустема Умєрова.

Також працівники Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру нардепу. Його підозрюють в організації схеми із заволодіння коштами Укрзалізниці.