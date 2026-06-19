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Главная Новости дня НАБУ обнаружило "прослушку" у детектива, ведущего дела о коррупции

НАБУ обнаружило "прослушку" у детектива, ведущего дела о коррупции

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 16:25
В квартире детектива НАБУ обнаружили прослушку
Детективы НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ/Facebook

В квартире руководителя одного из подразделений детективов НАБУ обнаружили технические средства для скрытого сбора информации. В Бюро сообщили, что идентифицировали одного из мужчин, который мог быть причастен к установке оборудования, как действующего сотрудника СБУ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение НАБУ в пятницу, 19 июня.

У детектива НАБУ обнаружили прослушку

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили об обнаружении технических средств, которые могли использоваться для скрытого сбора информации, в квартире руководителя одного из подразделений детективов НАБУ. Оборудование нашли во время осмотра жилья.

В связи с этим детективы НАБУ начали досудебное расследование по статье 182 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к установке оборудования.

В Бюро отметили, что владелец квартиры этажом выше рассказал о визите людей, представившихся правоохранителями. По его словам, они убеждали его, что в квартире под ним якобы проживает российский шпион.

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В НАБУ сообщили, что в ходе проверки удалось идентифицировать одного из мужчин как действующего сотрудника Службы безопасности Украины.

Также в ведомстве напомнили, что детектив, в квартире которого обнаружили устройства для скрытого сбора информации, участвует в расследовании ряда резонансных уголовных дел. В частности, речь идет о делах, связанных с коррупцией в таможенной сфере, деятельностью отдельных правоохранителей и государственных предприятий.

В НАБУ подчеркнули, что любые попытки незаконного сбора информации о сотрудниках Бюро недопустимы и могут представлять угрозу независимости и эффективности антикоррупционных расследований.

В ведомстве добавили, что все обстоятельства инцидента получат надлежащую правовую оценку в рамках досудебного расследования.

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Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно НАБУ и САП раскрыли схему хищения оборонного имущества, из-за которой государство понесло убытки на сумму более 350 млн грн. К этой махинации, по версии правоохранителей, причастны бывший заместитель командира воинской части в Харьковской области и представители частного бизнеса.

Новини.LIVE также писали, что в начале июня 2026 года НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему завладения средствами "Энергоатома" на сумму почти 170 млн грн. Схема действовала во время строительства критически важного объекта инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской ГАЭС.

СБУ НАБУ прослушка
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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