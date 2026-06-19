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Головна Новини дня НАБУ виявило "прослушку" у детектива, який веде корупційні справи

НАБУ виявило "прослушку" у детектива, який веде корупційні справи

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Дата публікації: 19 червня 2026 16:25
У квартирі детектива НАБУ знайшли прослушку
Детективи НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ/Facebook

У квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби для прихованого збору інформації. У Бюро повідомили, що ідентифікували одного з чоловіків, який міг бути причетним до встановлення обладнання, як чинного працівника СБУ. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення НАБУ у п'ятницю, 19 червня.

У детектива НАБУ знайшли прослушку

У Національному антикорупційному бюро України повідомили про виявлення технічних засобів, які могли використовуватися для прихованого збору інформації, у квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ. Обладнання знайшли під час огляду житла.

У зв’язку з цим детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за статтею 182 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, які можуть бути причетними до монтажу обладнання.

У Бюро зазначили, що власник квартири поверхом вище розповів про візит людей, які представилися правоохоронцями. За його словами, вони переконували його, що у квартирі під ним нібито проживає російський шпигун.

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У НАБУ повідомили, що під час перевірки вдалося ідентифікувати одного з чоловіків як чинного працівника Служби безпеки України.

Також у відомстві нагадали, що детектив, у квартирі якого виявили пристрої для прихованого збору інформації, бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про справи щодо корупції у митній сфері, діяльності окремих правоохоронців та державних підприємств.

У НАБУ наголосили, що будь-які спроби незаконного збору інформації про працівників Бюро є неприпустимими та можуть становити загрозу незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань.

У відомстві додали, що всі обставини інциденту отримають належну правову оцінку в межах досудового розслідування.

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Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно НАБУ та САП викрили схему розкрадання оборонного майна, через яку держава зазнала збитків на понад 350 млн грн. До оборудки, за версією правоохоронців, причетні колишній заступник командира військової частини на Харківщині та представники приватного бізнесу.

Новини.LIVE також писали, що на початку червня 2026 року НАБУ та САП викрили корупційну схему заволодіння коштами "Енергоатому" на майже 170 млн грн. Схема діяла під час будівництва критичного об’єкта інфраструктури в Миколаївській області — Ташлицької ГАЕС.

СБУ НАБУ прослуховування
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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