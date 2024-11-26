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На Житомирщине переселенка работала с РФ — какой приговор суда

26 ноября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
Переселенка из Донецкой области сотрудничала с оккупантами — что решил суд
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Житомирской области переселенка из Донбасса сотрудничала с российскими оккупантами. Она передавала координаты украинских военных. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Не ранее 1 июля прошлого года женщина вступила в сговор с захватчиками. Обвиняемая согласилась информировать противника о расположении на территории Житомирской области военных объектов, мест дислокации подразделений ВСУ, поставки западного вооружения, передвижения военной техники и прочее. Сообщения она отправляла с помощью электронного ящика, который создали россияне.

А 6 июля 2023 года обвиняемая совершила обход вблизи воинской части, сделала фото и направила представителю РФ информацию об охране, грузовиках и личном составе. Впоследствии она сообщила о передвижении военной техники к части в городе, указав время и количество транспортных средств.

Также женщина 28 июля сообщила врагу о дислокации подразделений ВСУ в пгт Нью-Йорк Донецкой области.

В течение месяца зафиксировано четыре эпизода передачи военных сведений противнику. На вопрос о финансовой мотивации женщина отрицала заинтересованность.

Во время обыска обнаружен мобильный телефон, связанный с электронной почтой, через которую велась переписка. В переписке также есть ее фото с семьей, что подтверждает личное участие в передаче информации.

Кроме того, женщина в российской соцсети "Одноклассники" прославляла оккупантов.

Во время судебного заседания обвиняемая ничего не признала. Она показала, что общалась якобы с одноклассником, который проходит военную службу не в российской армии, а в ВСУ. 

Они обменивались сообщениями о личных проблемах и необходимых на фронте вещах. Товарищ обвиняемой отметил, что на фронте есть большая потребность в помощи от стран Запада, на что она ответила, что в интернете пишут о будущей помощи, и поддержала его, чтобы он не терял надежду.

Свой аккаунт в российской соцсети она якобы использовала для общения с сестрами, которые живут в Донецкой области.

Поселковый староста рассказал, что семья обвиняемой является переселенцами, которые переехали в село Червоногранитное Житомирской области в июне 2023 года. Однако они не зарегистрировались как ВПЛ и не получали государственную помощь. Прожив в селе 2-3 месяца, до задержания обвиняемой, ее семья покинула населенный пункт.

Староста также отметил, что женщина интересовалась у местных, кто из односельчан проходит военную службу в ВСУ, но цель этих вопросов оставалась невыясненной.

Также были зафиксированы разговоры с неустановленными лицами, в которых женщина выражает намерение выехать на территорию РФ. Это характеризует ее как лицо с устойчиво пророссийскими взглядами.

Что решил суд

Женщину признали виновной в государственной измене. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области судили женщину, которая во время оккупации региона в 2022 году сотрудничала с россиянами.

Также житель Запорожской области, проживающая на временно оккупированной территории, пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. Суд заочно приговорил ее к восьми годам лишения свободы.

война ВСУ Донецкая область Житомирская область оккупанты судебные решения

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