Переселенка з Донеччини співпрацювала з окупантами — що вирішив суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Житомирській області переселенка з Донеччини співпрацювала з російськими окупантами. Вона передавала координати українських військових. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Не раніше 1 липня минулого року жінка вступила в змову з загарбниками. Обвинувачена погодилася інформувати противника про розташування на території Житомирської області військових обʼєктів, місць дислокації підрозділів ЗСУ, поставки західного озброєння, пересування військової техніки та інше. Повідомлення вона надсилала за допомогою електронної скриньки, яку створили росіяни.

А 6 липня 2023 року обвинувачена здійснила обхід поблизу військової частини, зробила фото та надіслала представнику РФ інформацію про охорону, вантажівки та особовий склад. Згодом вона повідомила про пересування військової техніки до частини в місті, вказавши час і кількість транспортних засобів.

Також жінка 28 липня повідомила ворогу про дислокацію підрозділів ЗСУ у смт Нью-Йорк Донецької області.

Протягом місяця зафіксовано чотири епізоди передачі військових відомостей противнику. На запитання про фінансову мотивацію жінка заперечила зацікавленість.

Під час обшуку виявлено мобільний телефон, пов'язаний з електронною поштою, через яку велося листування. У листуванні також є її фото з родиною, що підтверджує особисту участь у передачі інформації.

Крім того, жінка в російській соцмережі "Одноклассники" прославляла окупантів.

Під час судового засідання обвинувачена нічого не визнала. Вона показала, що спілкувалася нібито з однокласником, що проходить військову службу не в російській армії, а в ЗСУ.

Вони обмінювалися повідомленнями про особисті проблеми та необхідні на фронті речі. Товариш обвинуваченої зазначив, що на фронті є велика потреба в допомозі від країн Заходу, на що вона відповіла, що в інтернеті пишуть про майбутню допомогу, та підтримала його, аби він не втрачав надію.

Свій акаунт в російській соцмережі вона нібито використовувала для спілкування з сестрами, які мешкають у Донецькій області.

Селищний староста розповів, що сім'я обвинуваченої є переселенцями, які переїхали до села Червоногранітне Житомирської області в червні 2023 року. Однак вони не зареєструвалися як ВПО і не отримували державну допомогу. Проживши в селі 2-3 місяці, до затримання обвинуваченої, її сім'я покинула населений пункт.

Староста також зазначив, що жінка цікавилась у місцевих, хто з односельців проходить військову службу в ЗСУ, але мета цих питань залишалась нез'ясованою.

Також було зафіксовано розмови із невстановленими особами, в яких жінка висловлює намір виїхати на територію РФ. Це характеризує її як особу зі стало проросійськими поглядами.

Що вирішив суд

Жінку визнали винною у державній зраді. Її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області судили жінку, яка під час окупації регіону в 2022 році співпрацювала з росіянами.

Також мешканка Запорізької області, яка проживає на тимчасово окупованій території, пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Суд заочно засудив її до восьми років позбавлення волі.