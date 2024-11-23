На Запоріжжі жінка співпрацює з окупантами — вона отримала вирок заочно

Суддівський молоток. Фото: Pexels

Мешканка Запорізької області, яка проживає на тимчасово окупованій території, пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Суд заочно призначив їй покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Матеріали справи зберігаються в Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що в одному тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області місцева мешканка критично висловлювалася щодо Української держави та схвально відгукувалася про окупацію її села російськими загарбниками.

У зв'язку з цим жінка пішла на співпрацю з російськими окупантами та почала працювати в їх адміністрації. Колаборантка виконувала різноманітні організаційно розпорядчі функції.

Наразі жінка перебуває на тимчасово-окупованій росіянами території. На судовому засіданні вона була відсутня. Сторона захисту повідомила, що не може з нею зв'язатися.

Рішення суду

Зважаючи на усі обставини справи, суд призначив жінці покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Окрім того, його заборонено обіймати державні та адміністративні посади.

Рішення суду набуває чинності з моменту затримання засудженої.

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