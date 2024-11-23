В Запорожье женщина сотрудничает с оккупантами — она получила приговор заочно

Судейский молоток. Фото: Pexels

Жительница Запорожской области, проживающая на временно оккупированной территории, пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. Суд заочно назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Материалы дела хранятся в Опендатаботе.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в одном из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области местная жительница критически высказывалась по поводу Украинского государства и одобрительно отзывалась об оккупации ее села российскими захватчиками.

В связи с этим женщина пошла на сотрудничество с российскими оккупантами и начала работать в их администрации. Коллаборантка выполняла разнообразные организационно распорядительные функции.

В настоящее время женщина находится на временно оккупированной россиянами территории. На судебном заседании она отсутствовала. Сторона защиты сообщила, что не может с ней связаться.

Решение суда

Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы. Кроме того, ей запрещено занимать государственные и административные должности.

Решение суда вступает в силу с момента задержания осужденной.

Напомним, в Харькове судили 71-летнего мужчину, который из-за ревности зарезал 47-летнюю жену.

Также в Харькове в суде поставили точку по делу о переделе рынка "Солли".