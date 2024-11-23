В Запорожье женщина сотрудничает с оккупантами — она получила приговор заочно

В Запорожье женщина сотрудничает с оккупантами — что решил суд
Жительница Запорожской области, проживающая на временно оккупированной территории, пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. Суд заочно назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Материалы дела хранятся в Опендатаботе.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что в одном из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области местная жительница критически высказывалась по поводу Украинского государства и одобрительно отзывалась об оккупации ее села российскими захватчиками.
В связи с этим женщина пошла на сотрудничество с российскими оккупантами и начала работать в их администрации. Коллаборантка выполняла разнообразные организационно распорядительные функции.
В настоящее время женщина находится на временно оккупированной россиянами территории. На судебном заседании она отсутствовала. Сторона защиты сообщила, что не может с ней связаться.
Решение суда
Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы. Кроме того, ей запрещено занимать государственные и административные должности.
Решение суда вступает в силу с момента задержания осужденной.
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