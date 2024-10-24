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На Запорожье загорелся приют с животными — видео

24 октября 2024 22:34
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Запорожье произошло возгорание в приюте для животных
Пожар в приюте для животных. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Запорожской области произошло возгорание в приюте для животных. На место пожара направлена криминалистическая лаборатория.

Видео опубликовали на странице "Хвостики" в Facebook в четверг, 24 октября.

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В Запорожье загорелся приют для животных

На Запорожье произошел пожар в приюте для животных "Хвостики". Сообщается, что возможен умышленный поджог.

Мужчина, который снимал видео, заявил, что собаки, которые были в приюте, сгорели заживо в будках.

По данным главы Нацполиции в Запорожской области, на место пожара было отправлено криминалистическую лабораторию и руководство отдела полиции.

Напомним, в селе Новые Петровцы Киевской области произошел пожар в квартире. В результате возгорания погибла женщина.

Ранее мы писали о том, что в Полтаве неизвестные подожгли здание управления Государственной налоговой службы.

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