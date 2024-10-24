В Запорожье произошло возгорание в приюте для животных

На Запорожье загорелся приют с животными — видео
В Запорожской области произошло возгорание в приюте для животных. На место пожара направлена криминалистическая лаборатория.
Видео опубликовали на странице "Хвостики" в Facebook в четверг, 24 октября.
В Запорожье загорелся приют для животных
На Запорожье произошел пожар в приюте для животных "Хвостики". Сообщается, что возможен умышленный поджог.
Мужчина, который снимал видео, заявил, что собаки, которые были в приюте, сгорели заживо в будках.
По данным главы Нацполиции в Запорожской области, на место пожара было отправлено криминалистическую лабораторию и руководство отдела полиции.
Напомним, в селе Новые Петровцы Киевской области произошел пожар в квартире. В результате возгорания погибла женщина.
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