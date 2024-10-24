На Запоріжжі відбулося загоряння у притулку для тварин

Пожежа у притулку для тварин. Фото: скриншот

У Запорізькій області відбулося загоряння у притулку для тварин. На місце пожежі направлена криміналістична лабораторія.

Відео опублікували на сторінці "Хвостики" у Facebook у четвер, 24 жовтня.

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На Запоріжжі сталася пожежа в притулку для тварин "Хвостики". Повідомляється, що можливий умисний підпал.

Чоловік, який знімав відео, заявив, що собаки, які були у притулку, згоріли живцем у будках.

За даними голови Нацполіції у Запорізькій області, на місце пожежі було відправлено криміналістичну лабораторію та керівництво відділу поліції.

Нагадаємо, у селі Нові Петрівці Київської області сталася пожежа в квартирі. Внаслідок загоряння загинула жінка.

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