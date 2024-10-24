На Запоріжжі відбулося загоряння у притулку для тварин

На Запоріжжі загорівся притулок із тваринами — відео
У Запорізькій області відбулося загоряння у притулку для тварин. На місце пожежі направлена криміналістична лабораторія.
Відео опублікували на сторінці "Хвостики" у Facebook у четвер, 24 жовтня.
На Запоріжжі загорівся притулок для тварин
На Запоріжжі сталася пожежа в притулку для тварин "Хвостики". Повідомляється, що можливий умисний підпал.
Чоловік, який знімав відео, заявив, що собаки, які були у притулку, згоріли живцем у будках.
За даними голови Нацполіції у Запорізькій області, на місце пожежі було відправлено криміналістичну лабораторію та керівництво відділу поліції.
Нагадаємо, у селі Нові Петрівці Київської області сталася пожежа в квартирі. Внаслідок загоряння загинула жінка.
Раніше ми писали про те, що у Полтаві невідомі підпалили будівлю управління Державної податкової служби.
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