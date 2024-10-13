На Полтавщині пенсіонера притягнули до відповідальності за лісову пожежу

Наслідки лісової пожежі. Фото: ДСНС Полтавщини

На Полтавщині пенсіонер намагався позбутися сухостою та раптово підпалив ліс. Згоріли та пошкоджені сотні дерев, суму збитків оцінили у понад 4 млн 788 тис. гривень. Палія притягнули до відповідальності.

Про це йдеться у рішення суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У Полтавській області пенсіонер на земельній ділянці поряд із будинком прибирав залишки рослинності та обрав найпростіший, на його погляд, спосіб це зробити — склав багаття. За допомогою сірників засуджений підпалив залишки рослинності.

"У результаті сильного пориву вітру полум`я перекинулося із багаття на сухі дикоростучі трави, іншу рослинність та дерева, що спричинило масштабну швидкоплинну пожежу лісових масивів", — йдеться в документі.

Повністю згоріли 162 сосни різних діаметрів. Також вогонь пошкодив 384 сосни різних діаметрів до ступеня неприпинення росту та 781 дерево різних листяних порід.

Згідно з висновком комплексної комісійної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, державі в особі Хорольської міської ради спричинено шкоду на загальну суму 4 мільйони 788 тисяч 842 гривень.

Рішення суду

Пенсіонер на судовому засіданні підтвердив обставини скоєння ним кримінального правопорушення, свою вину визнав повністю, щиро розкаявся.

"Суд врахував, що обвинувачений повідомив про пожежу ДСНС та висадив саджанці дерев сосни, з яких прийнялися лише декілька дерев", — йдеться в матеріалах.

Суд визнав чоловіка винним у знищенні або пошкодженні об’єктів рослинного світу та призначив штраф у розмірі 23 тисячі 800 гривень.

Суд також задовольнив цивільний позов про відшкодування збитків та вирішив стягнути із пенсіонера на користь позивача, Хорольської міської ради, 4 мільйони 788 тисяч 842 гривні як відшкодування вартості згорілого лісу.

Також пенсіонер має сплатити на користь держави кошти в сумі 31 тисяча 706 гривень у рахунок відшкодування витрат на залучення експертів для проведення експертиз.

Триває термін на апеляційне оскарження рішення суду.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області сталася масштабна лісова пожежа, внаслідок якої згоріло ціле село. Внаслідок пожежі загинули четверо людей, які не змогли вибратися з вогню.

Також Новини.LIVE писали, що восени зазвичай зростає кількість лісових пожеж. Основними причинами поширення вогню є людська недбалість, оскільки українці часто спалюють суху траву та рослинні відходи. За такі дії передбачені адміністративні штрафи та інші санкції.