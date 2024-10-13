Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow На Полтавщине мужчина сжег деревьев почти на 5 млн грн — как его наказал суд arrow

На Полтавщине мужчина сжег деревьев почти на 5 млн грн — как его наказал суд

13 октября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
В Полтавской области пенсионера привлекли к ответственности за лесной пожар
Последствия лесного пожара. Фото: ГСЧС Полтавщины
Виктория Козырь - редактор

На Полтавщине пенсионер пытался избавиться от сухостоя и внезапно поджег лес. Сгорели и повреждены сотни деревьев, сумму ущерба оценили более чем в 4 млн 788 тыс. гривен. Поджигателя привлекли к ответственности.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Полтавской области пенсионер на земельном участке рядом с домом убирал остатки растительности и выбрал самый простой, на его взгляд, способ это сделать — сложил костер. С помощью спичек осужденный поджег остатки растительности.

"В результате сильного порыва ветра пламя перекинулось с костра на сухие дикорастущие травы, другую растительность и деревья, что повлекло масштабный скоротечный пожар лесных массивов", — говорится в документе.

Полностью сгорели 162 сосны разных диаметров. Также огонь повредил 384 сосны разных диаметров до степени непрекращения роста и 781 дерево различных лиственных пород.

Согласно заключению комплексной комиссионной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы, государству в лице Хорольского городского совета причинен ущерб на общую сумму 4 миллиона 788 тысяч 842 гривен.

Решение суда

Пенсионер на судебном заседании подтвердил обстоятельства совершения им уголовного преступления, свою вину признал полностью, искренне раскаялся.

"Суд учел, что обвиняемый сообщил о пожаре ГСЧС и высадил саженцы деревьев сосны, из которых принялись лишь несколько деревьев", — говорится в материалах.

Суд признал мужчину виновным в уничтожении или повреждении объектов растительного мира и назначил штраф в размере 23 тысячи 800 гривен.

Суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении убытков и решил взыскать с пенсионера в пользу истца, Хорольского городского совета, 4 миллиона 788 тысяч 842 гривны в качестве возмещения стоимости сгоревшего леса.

Также пенсионер должен уплатить в пользу государства средства в сумме 31 тысяча 706 гривен в счет возмещения расходов на привлечение экспертов для проведения экспертиз.

Продолжается срок на апелляционное обжалование решения суда.

Решение суда
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области произошел масштабный лесной пожар, в результате которого сгорело целое село. В результате пожара погибли четыре человека, которые не смогли выбраться из огня.

Также Новини.LIVE писали, что осенью обычно растет количество лесных пожаров. Основными причинами распространения огня является человеческая халатность, поскольку украинцы часто сжигают сухую траву и растительные отходы. За такие действия предусмотрены административные штрафы и другие санкции.

суд пожар Полтавская область пожарная опасность судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:34 Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды на следующей неделе

21:30 Сотрудники ТЦК провели масштабный рейд по заведениям на Дерибасовской в Одессе

21:14 Довбик может не сыграть в матче с Чехией в Лиге Наций

21:13 На Полтавщине мужчина сжег деревьев почти на 5 млн грн — как его наказал суд

21:06 Зеленский в обращении заявил, что военных из КНДР привлекают в армию России

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

20:32 Облава на мужчин после концерта "Океана Эльзы" — в ТЦК впервые прокомментировали

20:20 Синоптики назвали области в Украине, которые завтра накроют дожди

19:56 На Северном мосту в Киеве ограничат движение транспорта — схема

19:52 Нелегальные терминалы Starlink помогли РФ захватить Угледар, — WP

19:38 На Львовщине завтра пройдет дождь с мокрым снегом — синоптики предупредили жителей

21:34 Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды на следующей неделе

21:30 Сотрудники ТЦК провели масштабный рейд по заведениям на Дерибасовской в Одессе

21:14 Довбик может не сыграть в матче с Чехией в Лиге Наций

21:13 На Полтавщине мужчина сжег деревьев почти на 5 млн грн — как его наказал суд

21:06 Зеленский в обращении заявил, что военных из КНДР привлекают в армию России

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

20:32 Облава на мужчин после концерта "Океана Эльзы" — в ТЦК впервые прокомментировали

20:20 Синоптики назвали области в Украине, которые завтра накроют дожди

19:56 На Северном мосту в Киеве ограничат движение транспорта — схема

19:52 Нелегальные терминалы Starlink помогли РФ захватить Угледар, — WP

19:38 На Львовщине завтра пройдет дождь с мокрым снегом — синоптики предупредили жителей

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник