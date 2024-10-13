В Полтавской области пенсионера привлекли к ответственности за лесной пожар

Последствия лесного пожара. Фото: ГСЧС Полтавщины

На Полтавщине пенсионер пытался избавиться от сухостоя и внезапно поджег лес. Сгорели и повреждены сотни деревьев, сумму ущерба оценили более чем в 4 млн 788 тыс. гривен. Поджигателя привлекли к ответственности.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Полтавской области пенсионер на земельном участке рядом с домом убирал остатки растительности и выбрал самый простой, на его взгляд, способ это сделать — сложил костер. С помощью спичек осужденный поджег остатки растительности.

"В результате сильного порыва ветра пламя перекинулось с костра на сухие дикорастущие травы, другую растительность и деревья, что повлекло масштабный скоротечный пожар лесных массивов", — говорится в документе.

Полностью сгорели 162 сосны разных диаметров. Также огонь повредил 384 сосны разных диаметров до степени непрекращения роста и 781 дерево различных лиственных пород.

Согласно заключению комплексной комиссионной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы, государству в лице Хорольского городского совета причинен ущерб на общую сумму 4 миллиона 788 тысяч 842 гривен.

Решение суда

Пенсионер на судебном заседании подтвердил обстоятельства совершения им уголовного преступления, свою вину признал полностью, искренне раскаялся.

"Суд учел, что обвиняемый сообщил о пожаре ГСЧС и высадил саженцы деревьев сосны, из которых принялись лишь несколько деревьев", — говорится в материалах.

Суд признал мужчину виновным в уничтожении или повреждении объектов растительного мира и назначил штраф в размере 23 тысячи 800 гривен.

Суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении убытков и решил взыскать с пенсионера в пользу истца, Хорольского городского совета, 4 миллиона 788 тысяч 842 гривны в качестве возмещения стоимости сгоревшего леса.

Также пенсионер должен уплатить в пользу государства средства в сумме 31 тысяча 706 гривен в счет возмещения расходов на привлечение экспертов для проведения экспертиз.

Продолжается срок на апелляционное обжалование решения суда.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области произошел масштабный лесной пожар, в результате которого сгорело целое село. В результате пожара погибли четыре человека, которые не смогли выбраться из огня.

Также Новини.LIVE писали, что осенью обычно растет количество лесных пожаров. Основными причинами распространения огня является человеческая халатность, поскольку украинцы часто сжигают сухую траву и растительные отходы. За такие действия предусмотрены административные штрафы и другие санкции.